משפחות חטופים: "חוששים מטרפוד נוסף - צריכים אתכם איתנו"

משפחות חטופים ישאו הערב (שבת) הצהרה בכיכר החטופים בתל אביב, זאת ברקע אישור התוכניות לכיבוש עזה והחשש מטרפוד עסקה נוספת לטענתן. בהמשך תתקיים ההפגנה המרכזית בקריאה לשחרור החטופים.

ממטה משפחות החטופים נמסר לקראת העצרת כי "לצד ההכרזה על יום מאבק ארצי בשלישי הקרוב - המשפחות צריכות את עם ישראל לצידן הערב בקריאה משותפת: 'ישראל מתייצבת - לימינם של החטופים, של הלוחמים, של המפונים - עם ישראל חפץ חיים, חפץ שיקום. זו העת להחזיר את כל 50 החטופים והחטופה ולסיים את המלחמה, זו תהיה תמונת הניצחון הישראלית היחידה".

רשימת נואמים בעצרת המרכזית:

20:10 - לירן ברמן, אחיהם של גלי וזיו ברמן

20:17 - דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט ז"ל

20:24 - רוני אדר - אחותו של תמיר אדר

20:35 - יונתן שימריז - אחיו של אלון שימריז ז"ל

20:42 - חגי אנגרסט - אביו של מתן אנגרסט