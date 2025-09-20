הנשיא טראמפ שוב טוען: "ישנם כמעט 40 חטופים מתים"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (בין שישי לשבת) לנושא החטופים ולמלחמה בעזה, ובדבריו טען לנתונים מבלבלים ואף סותרים. תחילה אמר כי "ישנם בין 32 ל-38 חטופים מתים, רובם צעירים" ואז טען כי "יש לנו קרוב ל-40 חטופים מתים. יש 20 חטופים חיים - כנראה פחות".

הנשיא האמריקני עוד ציין כי הוא יגיע לאו"ם שבוע הבא ויישא דברים. "כל יום הוא הרבה זמן כשזה נוגע לעזה, ישראל והמזרח התיכון. זה קשה, אבל נפתור את זה איכשהו", אמר הנשיא, "אבל אסור לשכוח את השבעה באוקטובר, זה היה אחד מהימים הנוראיים בהיסטוריה. שערפו לתינוקות את הראש".

בנוגע להחלטת האו"ם שישראל מבצעת רצח עם בעזה אמר: "לא ראיתי את זה, אבל מישהו ביצע רצח עם בשבעה באוקטובר? מה דעתך על זה? זה היה רצח עם ברמה הגבוהה ביותר. רצח, רצח עם, תינוקות נחצו לשניים, זרועות וראשים נחתכו, זה גם רצח עם לא?".

בישראל הבהירו אחרי הדברים של הנשיא טראמפ כי ישנם 26 חטופים המוגדרים חללים, שני חטופים שקיים חשש כבד לחייהם ו-20 חטופים שעל פי המידע הקיים הם עודם בין החיים.

גם שלשום התייחס טראמפ למלחמה בישראל ואמר כי הוא דורש את שחרור החטופים "כאן ועכשיו". הוא ציין כי צפה בהקלטות מה-7 באוקטובר והוסיף: "הלוואי שלא הייתי צריך לראות אותן. חמאס אמר שישתמש בחטופים כפיתיון - זה די אכזרי".

לדבריו, יש לו מחלוקות עם ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, בין היתר בנושא זה ובנושא ההכרה במדינה פלסטינית: "אני לא מסכים איתו, יש לנו לא מעט אי־הסכמות".