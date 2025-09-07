טראמפ מאשר: "ישראל הסכימה להצעה האמריקנית"

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר הערב (ראשון) שישראל הסכימה לתנאים שהציע במגעים לעסקה. בנוסף איים על חמאס: "לא יהיו לו הזדמנויות נוספות".

עוד כתב בפוסט שהעלה לרשת החברתית TruthSocial: "כולם רוצים שבני הערובה יחזרו הביתה. כולם רוצים שהמלחמה הזו תסתיים! הישראלים קיבלו את תנאיי. הגיע הזמן שגם חמאס יקבל אותם. הזהרתי אותו מפני ההשלכות אם לא יקבלם. זוהי אזהרתי האחרונה, לא תהיה עוד אחת! תודה על תשומת הלב לעניין הזה".

מוקדם יותר, שני מקורות - אחד אמריקני ואחד ישראלי - אישרו ל-i24NEWS כי ההצעה האמריקנית החדשה לשחרור החטופים מעלה דרישה יוצאת דופן: שחרור כל 48 החטופים, כולל 20 החטופים החיים ו-20 חללים, כבר ביום הראשון לעסקה.

ההצעה מתבססת על הצעת ביניים שקיבל חמאס בעבר, שהציע תחילה שחרור חלקי של 10 חטופים בלבד. לפי המתווה החדש, חמאס אמור לשחרר את כולם בבת אחת, ובתמורה יידחה המבצע הצבאי בישראל ברצועת עזה - אך לא תתבצע נסיגה מלאה של כוחות צה"ל. כחלק מהמתווה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחויב אישית מול חמאס לכך שישראל לא תחזור להילחם כל עוד המשא ומתן נמשך.

מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים מסרו לגבי ההצעה כי "אם ההצעה המיוחסת לנשיא ארצות הברית אכן הונחה על השולחן, מדובר באפשרות לפריצת דרך של ממש. הנשיא טראמפ הניח על השולחן הצעה להסכם כולל לשחרור כל 48 החטופים והחטופה באופן מיידי ועצירה של המלחמה לאורך כל המו"מ.

מתן ערבות אישית של נשיא ארצות הברית הוא מהלך היסטורי שאין שני לו. ההסכם יקדם הסדר אזורי רחב, יביא לשחרור כל החטופים והחטופה, יאפשר לחיילים ולמילואים לשוב הביתה, לשקם את משפחותיהם ואת פרנסתם. ההסכם סולל את הדרך לביטחון ישראל ויסיים מלחמת נצח שנמשכת כמעט שנתיים. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להודיע על תמיכה בלתי מסויגת בהסכם המתגבש, ולתת לנשיא טראמפ גיבוי מלא עד לשובם של כל החטופים הביתה, החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה בארצם".