"היקף ההרס בעזה מטורף, עשרות שנים לשיקום הרצועה"

ב-ABC News פרסמו היום (שבת) את הערכותיו של מומחה ממכון מחקר אמריקני, עמר יעקוביאן, שהסביר כי ייתכן שייקחו עשרות שנים, ולא רק שנים ספורות, כדי לשקם את רצועת עזה עקב ההרס העצום.

"אני לא חושב שיש השוואה מודרנית למה שיצטרך לקרות ברצועת עזה כרגע", אמר יעקוביאן, שהיה נציג ארה"ב לשעבר לענייני פלסטינים בין השנים 2022 ל-2025. "רמת ההרס וההרס היא פשוט עצומה. כ-83% מכלל המבנים בעיר עזה לבדה ניזוקו נכון ל-23 בספטמבר, על פי מרכז הלוויין של האו"ם. כ-40% מהמבנים הללו נהרסו לחלוטין".

"יידרשו כ-70 מיליארד דולר לשיקום עזה, על פי הערכת נזקים וצרכים מבצעיים שנערכו במשותף על ידי האו"ם, האיחוד האירופי והבנק העולמי", הוסיף.

מדינות אירופאיות וערביות, קנדה וארצות הברית, הראו סימני עניין ומוכנות לתרום חלק מהסכום המוערך של 70 מיליארד דולר הדרושים לשיקום עזה, כך אמר גורם באו"ם השבוע.