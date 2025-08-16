רה"מ דנמרק שוקלת סנקציות על ישראל: "רוצים להגביר את הלחץ"

מומלצים -

ראש ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן מתחה היום (שבת) ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרה כי "הוא הבעיה בפני עצמה עכשיו" וכי "לישראל עדיף בלעדיו", זאת בשל התוכנית להרחבת הלחימה ברצועת עזה. עוד אמרה פרדריקסן כי מדינתה שוקלת להטיל סנקציות על ישראל כחלק מהאיחוד האירופי.

"אנחנו אחת המדינות שרוצות להגביר את הלחץ על ישראל, אך עדיין לא קיבלנו את תמיכתן של חברות האיחוד האירופי", אמרה והוסיפה כי היא רוצה לשקול "לחץ פוליטי, סנקציות, בין אם נגד מתנחלים, שרים או אפילו נגד ישראל כולה".

"אנחנו לא שוללים שום דבר מראש. בדיוק כמו עם רוסיה, אנחנו מתכננים את הסנקציות כך שיכוונו למקומות שאנחנו מאמינים שתהיה להן ההשפעה הגדולה ביותר", הוסיפה פרדריקסן, שמדינתה אינה בין אלה שהודיעו לאחרונה על תוכניות להכיר במדינה פלסטינית.

מוקדם יותר השבוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים תקף את המסמך עליו חתמו למעלה ממאה ארגונים בין-לאומיים, והופץ לתקשורת הבין-לאומית, כשהוא טוען כי ישראל חוסמת מזה חודשים את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וכי מרבית הארגונים לא הצליחו להכניס סיוע החל מחודש מרץ. לטענת הארגונים, ישראל דחתה עשרות בקשות להכניס סיוע בטענה שהארגונים "אינם מורשים לעשות זאת", והותירה במחסנים בירדן, מצרים ובעיר אשדוד תכולת סיוע הומניטרי בשווי מיליוני דולרים, בהן מזון, תרופות, מים וציוד חירום.

עם זאת, במתפ"ש מסרו הודעה לתקשורת הבין-לאומית וטענו כי המציאות הפוכה לחלוטין. "ישראל פועלת לאפשר ולהקל על הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, ואילו ארגון הטרור החמאס מנסה לנצל את הסיוע כדי להתעצם צבאית ולבסס את שליטתו באוכלוסייה. הדבר נעשה לעיתים בחסות חלק מארגוני הסיוע הבין-לאומיים, ביודעין או שלא ביודעין", טענו.