צה"ל תקף שורת מטרות ברחבי לבנון | עדכונים שוטפים
צה"ל תקף היום (שישי) תשתיות חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, שכן דווח כי זה היה גם בדרום המדינה וגם בבקעת הלבנון. שר החוץ הלבנוני נפגש עם מקבילו האיראני ודרש ממדינתו לאמץ גישה חדשה בנוגע לחיזבאללה.
חברי קיבוץ עלומים התייצבו בכיכר החטופים לקבלת השבת הראשונה לכבודו של החטוף האחרון רן גואילי, על אף מזג האוויר הסוער. אביו איציק אמר: "אני לא אוהב שמבקשים מאיתנו סליחה. רני הלך לשם, הלך להילחם, הוא ידע לאן הוא בא ומה הוא עושה, אם נחזיר אותו עכשיו לאותו מהלך, אותו דבר כולל השבי הוא היה עושה את זה עוד מאה פעם, כי זה רני, זה הוא, אז סליחה לא צריך"
טליק אמו של רן: "עם ישראל היפה, זה הקטע של האחדות, של הביחד וזו הסיבה שאפשר להמשיך את המסע הזה יחד ואנחנו באמת מקווים שזו השבת האחרונה שנפגש כאן אבל אם לא, תבואו גם שבת הבאה, אנחנו צריכים אתכם" (עדן בן שלוש)
דיווחים כי תקיפות צה"ל אירעו גם בבקעת הלבנון וגם בדרום המדינה (איילי כהן)
צה"ל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, ביניהן מחסני אמצעי לחימה ואתר ייצור אמצעי לחימה ששימשו לשיקום ארגון הטרור חיזבאללה והתעצמותו. כמו כן, הותקפו אתרי שיגור ומשגרים לצד מבנים צבאיים נוספים ששימשו את חיזבאללה (ינון שלום יתח)
שר החוץ הלבנוני נפגש עם מקבילו האיראני בביירות: "אני קורא לרפובליקה האסלאמית למצוא גישה חדשה בנוגע לחיזבאללה כדי שלא ישמש כתירוץ להחלשת המדינה שלנו"