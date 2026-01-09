חברי קיבוץ עלומים התייצבו בכיכר החטופים לקבלת השבת הראשונה לכבודו של החטוף האחרון רן גואילי, על אף מזג האוויר הסוער. אביו איציק אמר: "אני לא אוהב שמבקשים מאיתנו סליחה. רני הלך לשם, הלך להילחם, הוא ידע לאן הוא בא ומה הוא עושה, אם נחזיר אותו עכשיו לאותו מהלך, אותו דבר כולל השבי הוא היה עושה את זה עוד מאה פעם, כי זה רני, זה הוא, אז סליחה לא צריך"

טליק אמו של רן: "עם ישראל היפה, זה הקטע של האחדות, של הביחד וזו הסיבה שאפשר להמשיך את המסע הזה יחד ואנחנו באמת מקווים שזו השבת האחרונה שנפגש כאן אבל אם לא, תבואו גם שבת הבאה, אנחנו צריכים אתכם" (עדן בן שלוש)