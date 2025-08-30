החות'ים הודיעו רשמית: ראש הממשלה ומספר שרים חוסלו בתקיפה הישראלית

מומלצים -

החות'ים הודיעו היום (שבת) רשמית כי ראש הממשלה בארגון אחמד ר׳אלב א-רהווי ומספר שרים נוספים חוסלו בתקיפה הישראלית בצנעא ביום חמישי. מספר שרים נוספים נפצעו בינוני וקשה. "הממשלה תמשיך למלא את תפקידה", הדגישו.

נשיאות החות'ים מסרה בהצהרה כי "בעיצומה של המערכה הפתוחה מול האויב הישראלי אנו מבשרים לבני עמנו ולאומתנו על שורה חדשה של שהידים דגולים מקרב ההנהגה הלאומית: אנו מודיעים על נפילתו אחמד ע’אלב אלרהווי, ראש הממשלה בממשלת השינוי, יחד עם מספר מעמיתיו השרים ביום חמישי שעבר".

"האויב הישראלי תקף את ראש הממשלה ומספר מעמיתיו השרים בסדנת עבודה שגרתית שקיימה הממשלה לצורך הערכת פעילותה ותפקודה במהלך שנה שלמה. מספר שרים נפצעו באורח בינוני וקשה כתוצאה מהתוקפנות הישראלית, והם תחת טיפול רפואי. אנו מרגיעים את עמנו התימני הדגול ומבטיחים לו כי הממשלה תמשיך למלא את תפקידה במסגרת ממשלת המעבר", הוסיפו.

צה"ל תקף ביום חמישי באופן ממוקד בצנעא בירת תימן בזמן נאום של מנהיג החות'ים, כשעל הכוונת היו מנהיגים רבים של ארגון הטרור. שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהמשך כי "כפי שהזהרנו את החות'ים בתימן - אחרי מכת החושך, באה מכת בכורות. מי שירים יד על ישראל - ידו תיגדע".