רגע לפני כיבוש העיר עזה: כתבנו עם הכוחות בלב שכונת זיתון

מומלצים -

שלושה שבועות אחרי שנכנסו לשכונה, חטיבה 7 מובילה את המערכה להשמדת זייתון. השכונה שנכנסו להילחם בה כבר פעמים רבות, כחלק מפגיעה במרכזי הכובד של חמאס - פוגשת את לוחמי צה"ל שוב. ומתברר, שגדוד זיתון חי בתודעת ניצחון. הפסקות האש שהחלו כשהגדוד היה בלחימה - גרמו למחבלים לחשוב שהם הסיגו את כוחות צה“ל, וזה - הופך אותו לאמיץ יותר.

בכל יום פוגשים כאן אויב, כמעט חסר דפוסי פעולה - פעם בבודדים, פעם בחוליות. ההערכה היא שקרוב ל-400 מחבלים נותרו ברחבי השכונה, עד כה, ספרו 70 חיסולים. ומי שלא נלחם מול הכוחות, ברח לעיר עזה - שם כבר מתחילים להתארגן מחדש. בצה"ל מצהירים - זו למעשה, תחילת המערכה על העיר עזה. בסך הכול שתי חטיבות מתפקדות נותרו לחמאס - חטיבת מחנות המרכז וחטיבת העיר עזה, אותה הגדיר ראש הממשלה כמעוז הטרור האחרון.

כחמישה גדודים לחטיבה של חמאס, מהוותיקות והמבוססות. אחד מהגדודים כבר מתעמת עם אוגדה 99 בשכונת זיתון. במקביל, ממשיכות ההכנות לכיבוש העיר עזה. צה"ל מקדם כוחות לנקודות שולטות, מגייס מילואים שיעלו ברובם לגזרות השונות - ולאחר מכן יוריד את הסדירים לקרב. יש מי שכבר קיבל צו 8 לסבב מילואים שביעי, שעלה בשתי דרגות מתחילת המערכה, שנכנס לעזה לראשונה בסוף אוקטובר 2023 כחייל טרי אחרי הכשרה - ותכף יקבל גם הוא צווי מילואים.

בין מבחני המערכה על העיר - כבר בולטת הנעת האוכלוסייה: האם צה"ל יצליח להוריד בלוח הזמנים הקצוב את כל האוכלוסייה דרומה? חמאס מנסה להציב מחסומים ולהשאיר את מאות האלפים בתחומי העיר כחגורת ביטחון.

בחזרה לזיתון - כאן כבר כמעט אין אוכלוסייה, והשמדת התשתיות מתקדמת בקצב גבוה, מעל ומתחת לפני הקרקע. צוות הקרב של חטיבה 7 איתר מנהרת טרור בהיקף דרמטי. כאן, תיעוד שלא רואים כל יום מחדרי השהייה, אמצעי הלחימה והמיטות עשרות מטרים מתחת לפני הקרקע, מתחת לרגלי הלוחמים. המנהרה הזו - הושמדה כליל.

ההערכה בגזרה: תוך שבועיים מסיימים את ההשמדה על זיתון ואם הדרג המדיני יאשר, גם יתקדמו קדימה - אל תוך העיר עזה.

צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד