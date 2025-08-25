פרסום ראשון: הסכום האסטרונומי שהעבירה איראן לחיזבאללה

מומלצים -

מול הניסיון לפרק את חיזבאללה - איראן מוסיפה לנסות לשקם את ארגון הטרור. ינון שלום יתח כתבנו הצבאי, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי במערכת הביטחון זיהו כי איראן העבירה לחיזבאללה למעלה מיליארד דולר מתחילת הפסקת האש. צפו בדיווח המלא של ינון שלום יתח מתוך המהדורה המרכזית.