טראמפ: "החטופים 'נוטים למות', תהיה עסקה בקרוב מאוד"
נשיא ארצות הברית התייחס למגעים לעסקה והזהיר: "יכול להיות שיש פחות מ-20 חטופים חיים" עם זאת סיפר על התקדמות חיובית: "יש לי ביטחון שנוכל לשחרר את כולם" • כל העדכונים מהיום ה-703 למלחמה
היום ה-703 למלחמה: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר (שני) למגעים לעסקה והזהיר כי "החטופים נוטים למות, צריך שיהיה הסכם בקרוב". עם זאת, סיפר על "התפתחויות חיוביות מאוד" כשאמר כי "אנחנו עובדים על פיתרון, לדעתי תהיה עסקה טובה מאוד - תשמעו על זה בקרוב".
שר הביטחון ישראל כ"ץ: היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו.
זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק - או שעזה תיהרס ואתם תושמדו. צה"ל ממשיך כמתוכנן - ונערך להרחבת התמרון להכרעת עזה.(גיא עזריאל)
טראמפ על המגעים לעסקה: "זאת חתיכת בעיה שאנחנו רוצים לפתור עבור המזרח התיכון, ישראל, עבור כולם. זאת בעיה שנפתור. אז יש להם חטופים, יכול להיות פחות מ-20 (חיים). אפילו שהם צעירים בגדול, עם המצב הם נוטים למות". עם זאת, הדגיש כי "יש לי ביטחון שנוכל לשחרר את כולם" (נטלי הוויט)
בשיחה עם כתבים סיפר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על התפתחויות חיוביות לקראת עסקה עם חמאס: "אנחנו עובדים על פיתרון שאולי יהיה מאוד טוב. אני לא יכול לספר על זה - אבל תשמעו על זה בקרוב. אנחנו מנסים להביא את זה לכדי סיום, להחזיר את החטופים. החזרנו את כולם חוץ מ-20, ולצערנו יש עוד הרבה מתים שההורים רוצים בחזרה. היו לנו דיונים טובים, דברים טובים יכולים לקרות" (יגאל רביד)