בשיחה עם כתבים סיפר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על התפתחויות חיוביות לקראת עסקה עם חמאס: "אנחנו עובדים על פיתרון שאולי יהיה מאוד טוב. אני לא יכול לספר על זה - אבל תשמעו על זה בקרוב. אנחנו מנסים להביא את זה לכדי סיום, להחזיר את החטופים. החזרנו את כולם חוץ מ-20, ולצערנו יש עוד הרבה מתים שההורים רוצים בחזרה. היו לנו דיונים טובים, דברים טובים יכולים לקרות" (יגאל רביד)