"אלון אהל ראה איך עם ישראל נלחם עבורו - זה נתן לו כוח לשרוד בשבי חמאס"

משפחתו של שורד השבי אלון אהל מסרה הערב (רביעי) הצהרה לתקשורת מבית החולים בילינסון, אליו פונה לאחר שחרורו משבי חמאס. אמו עידית אהל סיפרה: "אלון שלנו ביקש להעביר מסר - בשבי הוא ראה איך עם ישראל נלחם עבורו, איך אנשים זרים נלחמים עבורו, וזה נתן לו כוח לשרוד". היא הוסיפה כי "השבוע שנתיים של תפילות ותקוות הפכו סוף סוף למציאות. זכינו לחבק שוב את אלוני שלנו. זמן קצר אחרי המפגש הראשוני איתו אלון התיישב בחדר שלו וניגן על הפסנתר בבית החולים בילינסון".

עודי הוסיפה אידית: "תודה לעם שלנו שעמד כל שבוע בכיכרות ובצמתים. לכל מי שגרם לנו להרגיש בכל תא בגופנו - אתם לא לבד אנחנו איתכם. הייתם האור בקצה המנהרה. השעה כעת להתעלות מעל המריבות היומיות שהובילו אותנו לתהום. מעל לרגשות הנקם. עלינו לוודא שהבית שנבנה פה יהיה כזה שידע להכיל שונות, לנשום תקווה ולהפיץ תקווה. כי התקווה, הסולידריות והערבות ההדדית הם המשאב הכי חשוב ויקר שלנו. על כולנו מוטלת האחריות לשמור עליהם מכל משמר".

על מצבו הרפואי הוסיפה אידית אהל: "כפי שידענו אלון שרד כשהוא פצוע בעין ימין ועם פגיעת ראש מרסיסים. בשבי נתפר בצורה רשלנית וסובל בכאבים בראשו. עובר כעת בדיקות מקיפות בהמשך יידרש לניתוח בעין ימין. שואבים אופטימיות מהרופאים שמאמינים שאפשר יהיה לשפר את הראייה בעין הפגועה".

מטה משפחות החטופים

"העסקה לשחרור החטופים הצילה את חייו של אלון ואת חיי כל החטופים ולעד נודה לכל מי שגרם לה לצאת לפועל. מעל כולם תודה לחיילי צה"ל, לשוטרים ואנשי כוחות הביטחון ובני משפחותיהם. עובדי מנהלת החטופים. תודה לממשלת ישראל, לראש הממשלה בנימין נתניהו ולנשיא ורעייתו. תודה לצוות המו״מ, לגל הירש וכמובן לאלמ ניצן אלון. אין מילים שיתארו את האיש הנדיר הזה. תודה לנשיא טראמפ ואנשי צוותו. ומעל כולם לקנצלר גרמניה, לנשיא סרביה. תודה למשפחה שלנו למעגל עצום של חברים. להמוני שותפים לדרך".