"חוזר לאדמה שאהבת": אריה זלמנוביץ שנרצח בשבי הובא למנוחות

אריה זלמנוביץ, שנרצח בשבי חמאס בגיל 85 וגופתו הושבה ארצה השבוע, הובא היום (שישי) למנוחות בניר עוז. מטעם הקיבוץ ספדו לו: "כיאה לאיש האדמה שהיה, דאגה משפחתו מבעוד מועד לשמור את הקש מעונת הקציר במיוחד להלוויתו. היום, לאחר מעל שנתיים, האדמה אותה חרש כל חייו, בביתו ניר עוז, קיבלה אותו אליה. עכשיו אפשר לנוח".

מדברי הפרידה בשם קיבוץ ניר עוז, שהוקראו היום בהלוויתו: "זלמן נולד ב-5.4.1938 בחיפה, בן יחיד להוריו צבי וארמינה. אימו נפטרה כאשר היה בן שש שנים. את כיתות א' ו-ב' של בית הספר היסודי למד זלמן במוסד לילדים בנהריה שנקרא 'נווה הילד'.

"עם הזמן נישא צבי בשנית לפאניה, שלפי דברי זלמן היתה ההיפך מהדימוי של אם חורגת: 'היא גידלה אותי כאילו הייתי בנה לכל דבר ועניין', סיפר בראיון שנערך עימו. יחד עם גרעין המייסדים, גרעין 'ניר עוז', הגיע זלמן לקיבוץ. כאן הקימו זלמן ורות את ביתם, כאן נולדו בעז ויואב. הוא עבד בגידולי שדה החל מיומן הראשון בניר עוז, ועד יומו האחרון הייתה נפשו קשורה לגידולי השדה. התמחותו בענף היתה בגידול חיטה בפלחה. האדמה, הגידולים, אנשי הגד"ש, היוו עבורו משפחה לכל דבר".

מטעם הקיבוץ מסרו עוד כי "גם כאשר הזדקן והתקשה לעלות על הקומביין והטרקטור ולעבוד בשדה, המשיך זלמן להרגיש רצוי בגד"ש. מידי יום לבש את בגדיו החגיגיים הכחולים והגיע על הקלנועית שלו לגד"ש. בשעה קבועה הגיע לחדר האוכל וישב לאכול צהריים במקומו הקבוע בשולחן הוותיקים. אחרי הצהריים ישב בביתו הקרוי בפיו 'חדר', ועסק בקריאה ובאוסף הבולים שלו שכלל בולים העוסקים בעבודות חקלאיות מארצות שונות.

זלמן, קשה עד אין קץ לחשוב על הסוף המשפיל, האכזרי והבלתי נתפס שכל כך לא הגיע לך. אבל עכשיו אתה חוזר לאדמת ניר עוז שאהבת, והיא החזירה לך אהבה במשך שנים רבות וטובות. אולי יש נחמה מעטה בכך שתחזור לאדמה שהיתה לך אם טובה וחכמה, והחיטה תצמח בה שוב", סיכמו.

משרד ראש הממשלה הודיע ביום שלישי האחרון כי החללים החטופים אריה זלמנוביץ ז"ל ותמיר אדר ז"ל מקיבוץ ניר עוז הושבו לישראל. כבר בשעות הלילה המאוחרות שני הארונות התקבלו מחמאס באמצעות הצלב האדום, ומאוחר יותר וזוהו במכון לרפואה משפטית. נכון לעכשיו, ברצועת עזה נותרו 13 חטופים חללים.