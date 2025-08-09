החות'ים טוענים: "שיגרנו אמש שלושה כטב"מים אל ישראל"

מדינות רבות גינו את ההחלטה לכבוש את רצועת עזה, בהן אוסטרליה, גרמניה, קטאר ואיחוד האמירויות • דיווח על ירי ארטילרי סמוך לשכונת א-זייתון שברצועה • כל העדכונים מהיום ה-673 למלחמה

