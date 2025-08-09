החות'ים טוענים: "שיגרנו אמש שלושה כטב"מים אל ישראל"
היום ה-673 למלחמה: מדינות רבות גינו הבוקר (שבת) את ההחלטה לכבוש את רצועת עזה, בהן אוסטרליה, גרמניה, קטאר ואיחוד האמירויות. החות'ים טוענים ששיגרו אמש שלושה כטב"מים אמש אל נתב"ג ו"יעדים חיוניים באשקלון ובבאר שבע". דיווח על ירי ארטילרי סמוך לשכונת א-זייתון שברצועה.
דיווח פלסטיני: ירי ממסוקים ישראליים לעבר מזרח העיר עזה (לינה עבד)
גם עמאן מגנה את ישראל "על ההחלטה להמשיך את הכיבוש הצבאי בעזה" (לינה עבד)
דיווח סורי על פלישות ישראליות בקוניטרה ואזור דרום-מערב המדינה (לינה עבד)
החות'ים טוענים ששיגרו אמש שלושה כטב"מים אמש אל נתב"ג ו"יעדים חיוניים באשקלון ובבאר שבע" (לינה עבד)
קטאר ואיחוד האמירויות: "מגנים את החלטת ישראל לכבוש את הרצועה" (לינה עבד)
דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי סמוך לשכונת א-זייתון שברצועת עזה (לינה עבד)
בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, איטליה וניו זילנד בגינוי לישראל: "דוחים ההחלטה לפתוח במבצע גדול נוסף בעזה" (ברק בטש)