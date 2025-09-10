למרות ההכחשות: ח'ליל אל חיה חוסל? פליטת הפה של בכיר חמאס

מומלצים -

האם פליטת הפה של בכיר חמאס אישרה שח'ליל אל חיה חוסל, למרות ההכחשות מצד הארגון? בריאיון עמו ששודר אמש (שלישי) נשמע הבכיר מכנה את מנהיג ארגון הטרור "שהיד": "...בנוסף להמאם ח'ליל אל-חיה, בנו של המנהיג השהיד...". לאחר מכן, ברקע נשמעת נקישה שרומזת לו לשנות את דבריו והוא מיד עושה זאת: הוא בנו של האח האהוב, ח'ליל אל-חיה".

כזכור, המבצע המשותף של צה"ל ושב"כ נגד בכירי ארגון הטרור, יצא אתמול לפועל בסביבות השעה ארבע אחר הצהריים, במסגרתו כעשרה מטוסי חיל האוויר תקפו מבנה בו שהו בכירי הארגון בדוחא, בירת קטאר. עדיין לא ברור האם אחד או יותר מבכירי הארגון ששהו במבנה שהותקף אכן נפגעו, וארגון הטרור אכן מכחיש את עצם חיסול בכיריו.

גורם ביטחוני אמר מוקדם יותר היום ל-i24NEWS: "כרגע זה נראה טוב. מדובר בשורת מחבלים עם דם של אלפים ישראלי על הידיים, שעסקו בהכוונת טרור, שהיו סרבנים בעמדות שלהם במשא ומתן - הם לא אמרו כן לעסקה במשך קרוב לשנה".