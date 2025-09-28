בנקודה העמוקה ביותר בעיר עזה: כתבנו עם הכוחות בשטח

במקביל לדיווחים על עסקה אפשרית - המבצע בעזה ממשיך. הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח, התלווה היום (ראשון) אל כוחות צה"ל לנקודה העמוקה ביותר בעיר עזה ונחשף אל תנאי הלחימה המורכבים - מעל ומתחת לפני השטח - ולניסיונות של חמאס להמשיך להוציא אל הפועל פעולות נגד צה"ל.

בתוך כך, צה"ל הודיע היום כי חוסלה חולייה של מחבלי חמאס אשר הסתתרה בתוך מחסן אמצעי לחימה בעזה. בנוסף, הכוחות זיהו מחבל אשר ניסה להטמין מטען בסמוך לכלי מסוג "נמר", ירו לעברו - וחיסלו אותו.

דובר צה"ל

עוד נמסר בהודעה כי צוותי הקרב תקפו וחיסלו עשרות מחבלים, השמידו פירים ותוואים תת-קרקעיים ואיתרו אמצעי לחימה מוסווים במרחבים אזרחיים בעיר עזה.

