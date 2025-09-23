הותר לפרסום: רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ממגדל העמק נהרג מירי RPG בצפון עזה

מומלצים -

דובר צה"ל התיר לפרסום כי רס"ן שחר נתנאל בוזגלו, בן 27, ממגדל העמק, מפקד פלוגה בגדוד 77, עוצבת ׳סער מגולן׳ (7), נפל אמש (ראשון) בקרב בצפון רצועת עזה - שכונת שייח רדואן, במהלכו נורה טיל RPG לעבר הטנק בו שהה עם הצוות שלו. לאחר מכן, נקבע מותו בבית החולים סורוקה בבאר שבע.

בוזגלו הינו החלל הראשון במבצע מרכבות גדעון ב' להעמקת התמרון ברצועת עזה. הודעה נמסרה למשפחתו.

נזכיר, כי אתמול בצהריים הודיע דובר צה"ל כי קצין מגדוד שקד בחטיבת גבעתי נפצע באורח קשה בקרב יריות פנים אל-פנים עם מחבלי חמאס.

מפרוץ המלחמה נפלו 911 חיילים; 465 מהם נהרגו מאז שהחל התמרון ברצועת עזה.