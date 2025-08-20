תחקיר: ילדי "קמפיין הרעב" בעזה סבלו מבעיות בריאות נוספות

מומלצים -

תחקיר של Free Press שהתפרסם היום (רביעי), בדק את הרקע ל-12 תמונות "רעב מעזה" שהפכו לויראליות במיוחד. מהתחקיר עלה כי למצולמים בתמונות יש בעיות בריאותיות משמעותיות אחרות שאינן קשורות למחסור במזון.

התמונות הופיעו בכל רחבי הרשתות החברתיות, בדיווחים של ארגוני סיוע בין-לאומיים מובילים, ובכמה מכלי החדשות היוקרתיים ביותר בארצות הברית, כולל CNN, NPR והטיימס. העיתונאיות החוקרות אוליביה ריינגולד וטניה לוקיאנובה, טוענות כי כל אלו לא חשפו את ההיסטוריה הרפואית המורכבת שעוזרת להסביר את הופעתן הקשה.

השתיים ציינו כי הן לא שוללות את העובדה שקיים רעב בעזה. ארגון הבריאות העולמי דיווח על 63 מקרי מוות מתת תזונה בחודש שעבר, כולל 25 ילדים. אולם, לפי הנתונים של הארגון, חלקם היו חולים בלי קשר למצב ויתכן והיו הולכים לעולמם גם בלי קשר למצב שנוצר מהמלחמה. הכתבה הציגה נתונים של "משרד הבריאות הפלסטיני" בשנת 2022, לפיהם כ-50 עזתים מתחת לגיל 20 מתו מתת תזונה. מה שהם לא ציינו זה שהמלחמה החלה רק באוקטובר 2023.

מתוך עמוד האינסטגרם olivia_reingold

תמונות הרעב סייעו שיכנעו מספר הולך וגדל של אמריקנים שישראל גרמה לרעב ומבצעת פשעי מלחמה ברצועת עזה. בסקר שנערך החודש על ידי הארגון "Data for Progress", נמצא כי כמעט מחצית מהמצביעים אמרו שהם מאמינים שישראל "מבצעת רצח עם נגד העם הפלסטיני שחי בעזה".