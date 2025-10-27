החלל-החטוף יוסי שרעבי יובא למנוחות בקיבוץ בארי

למעלה משנתיים לאחר שנחטף: החלל-החטוף יוסי שרעבי יובא היום (שני) למנוחות בבית העלמין בקיבוץ בארי. משפחת שרעבי, קיבוץ בארי ומטה משפחות החטופים מודים ומזמינים את עם ישראל לעמוד לצידי הדרך עם דגלי ישראל, וללוות את יוסי בדרכו האחרונה.

מסע הלוויה יחל בשעה 10:45, וייצא כרבע שעה מאוחר יותר מחברה קדישא ראשון לציון. ב-11:15 הוא צפוי להגיע למחלף ראשונים, עלייה ל-431 מעריב. עשר דקות מאוחר יותר, הואצפוי להגיע למחלף יבנה.

בשעה 12:00 המסע יגיע לצומת יד מרדכי, ב-12 ורבע לצומת שער הנגב (הקשתות) ולאחר מכן לצומת סעד. הוא צפוי להגיע לקיבוץ בארי בשעה 12:35, והלוויה תחל בשעה 13:00.

נירה ואופיר שרעבי, אשתו ובתו נשאו דברים במהלך העצרת שנערכה ביום שבת בכיכר החטופים. "תמיד חלמנו לטייל יחד בתאילנד. טיילנו המון לאורך השנים, אבל את הטיול הזה לא הספקנו. יוסי האהוב שלנו נחטף, נרצח בשבי, ומאז העולם שלנו התהפך", סיפרה נירה.

היא הוסיפה: "התלבטנו מאוד- איך, והאם… ובהחלטה אמיצה, החלטנו אני והבנות- יובל, אופיר ואורן- שאנחנו יוצאות למסע שתכננו. והיית איתנו, יוסי, בכל דרך אפשרית. הרגשנו אותך ברוח, בים, באוכל המעולה שהיית נהנה ממנו כל כך. צחקנו, בכינו, היינו יחד ולבד. באמצע המסע הודיעו לנו שהוחזרת, ויכולנו להרגיש שאתה שולח לנו סימן שעשינו את הדבר הנכון".

אופיר הוסיפה: "אבא שלי היה האדם הכי חשוב שהיה לנו בחיים. בתוך השנתיים האלה עברנו כל כך הרבה. המעבר מתקווה לחיבוק, להמתנה לקבר- הוא כל כך קשה. אבא היה בחיים וחזר מת. בזמן הזה הפכנו, כל משפחות החטופים, למשפחה אחת גדולה. כולנו נאבקים ביחד ומרימים אחד את השני ברגעים קשים. הם האנשים שיכולים להבין הכי טוב מה עובר עליי".

"אבא שלי לימד אותנו שבשביל משפחה עושים הכל. אני אעשה הכל בשביל המשפחה של משפחות החטופים, כדי שהם יוכלו לקבל את המינימום של המינימום - קבר. לא בחרנו לחיות בסבל הזה, והסבל הזה יכול להיגמר. הוא חייב להיגמר. כדי שנוכל להמשיך בחיים שלנו כחברה. בבקשה אל תפסיקו להילחם עד שכולם כולל כולם - בבית", סיכמה.

כזכור, שרעבי נחטף בחיים מקיבוץ בארי, ועל פי תחקיר צה"ל - נהרג מקריסת מבנה בו הוחזק. הוא שהה במקום, סמוך למבנה שהותקף על ידי חיל האוויר, בעקבות התרעה מודיעינית על כוונה להוציא ממנו התקפה לעבר כוחותינו.