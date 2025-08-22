צה"ל נערך לכיבוש עזה - לאחר גיוס מילואים נרחב בספטמבר

מומלצים -

צה"ל משלים את ההיערכות לקראת כיבוש העיר עזה. לפי דברי הרמטכ"ל, כוחות צה"ל כבר נמצאים בפאתי העיר: מצפון - כוחות אוגדה 162 פועלים בעומק מחנה הפליטים ג'בליה, ובדרום - כוחות נוספים פוגעים במערכים של חמאס באזור זיתון. מדובר במערכים של חטיבת העיר עזה, שהכינה את הקרקע לקרב על העיר עצמה.

בצה"ל מסבירים כי המתקפה הגדולה צפויה לצאת לדרך רק לאחר גיוס מילואים נרחב בתחילת ספטמבר. אז יוחלפו חלק מכוחות הסדיר שמוצבים כיום בגבול לבנון וביהודה ושומרון, ותיפתח הדרך לכניסה מסיבית אל תוך העיר. התוכנית הצה"לית כוללת תחילה פינוי של תושבים שנותרו בשטח, ורק לאחר מכן - פגיעה במרכזי הכובד של חמאס.

בינתיים נמשכת קטישה אינטנסיבית: באזור זיתון בלבד דווח על מחיקת מאות מבנים - בין 400 ל-600. גם בסברה, בטל אל-הווא ובשייח' ע'ג'לין נרשמות תקיפות כבדות. בשעות האחרונות נצפו טנקים ישראלים במרחק של קילומטר בלבד מהעיר העתיקה של עזה, מגבעת שייח' עלי מונטר - עדות להתקדמות הקרקעית של צה"ל.

בזירה האזורית עולה דאגה גוברת: מצרים חוששת מהאפשרות שאלפי פליטים - אולי אף מאות אלפים - יזרמו אל שטחה במקרה של כיבוש מלא של עזה. הנשיא א-סיסי כבר הזהיר כי גל כזה יהווה "פגיעה בביטחון הלאומי המצרי".