על השיקום של נמרוד והאושר שחזר לחיים: ויקי כהן בריאיון

שורד השבי נמרוד כהן שוחרר לפני חמישה ימים מבית החולים, ואימו ויקי, שנאבקה למענו במשך 738 ימים, זוכה סוף סוף לראות אותו בבית - בחדרו, במטבח המשפחתי שאליו היא נכנסה לאחר יותר משנתיים שלא הכינה בו ארוחה ובפינות הבית שהתגעגעו אליו.

עדיין קשה לו לחשוף את הזוועות שעבר שם במנהרות, אך מדי פעם - הוא מחליט לשתף. "היו לו תקופות שלא היה לו כמעט אוכל, היו מצבים שהם היו מאוד מאוימים והיה גם לוחמה פסיכולוגית שטענו בפניהם שלא ישחררו אותם", העידה ויקי אימו.

לאורך תקופה מסוימת נמרוד הוחזק בשבי יחד עם עידן אלכסנדר, והשניים הפכו לחברים טובים. בתקופה אחרת הוא הוחזק עם שגיא דקל חן, דוד קוניו והאחים יאיר ואיתן הורן. הוא היה שם גם בתיעוד קורע הלב שהפיץ חמאס מפרידת האחים עם שחרורו של איתן בחודש מרץ, אז משפחת כהן זיהתה את נמרוד, בזכות הקעקוע שעל ידו.

"כמובן דיברנו איתו על הקעקוע, אמרנו לו שבזכות הקעקוע יכולנו לזהות אותו", הוסיפה ויקי, "זה קעקוע שהוא עשה ארבעה ימים לפני 7 באוקטובר, זה היה סימן חיים ויזואלי הראשון שקיבלנו בעצם שרואים אותו על הרגליים".

מאז שחרורו של נמרוד, המשפחה סופגת אש קשה ברשתות, בעקבות הביקורת בעיקר של יהודה אביו נגד הממשלה ונתניהו. סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל זכרם לברכה שעדיין בשבי, היו חבריו לטנק של נמרוד, וחסרונם, מורגש בכל רגע.

על הטענות כלפי המשפחה, ציינה: "הוא חייל שנחטף בעת מילוי תפקידו, והוא הגן גם על המסיתים. כל ההכפשות וההסתות האלה הם לא תורמים ורק מעמיקים את הפילוג הקיים. בסופו של דבר הבן שלי חזר אחרי שנתיים והוא נחשף למה שקורה ברשתות".

