משימה בלתי אפשרית: הלוחם שחילץ 25 מבלים מהנובה כמעט לבדו

בבוקר שבעה באוקטובר, שוטר מג"ב תומר צפרירי לא היסס לרגע, הוא עלה על מדים ויצא לכיוון פסטיבל הנובה כשהוא משאיר בבית אישה ותינוק שרק נולד. מלב הקרבות, תחת אש, הוא הצליח לחלץ יחד עם בן דודו לא פחות מ-25 מבלים. כתבנו רועי כץ פגש אותו, והוא שיחזר לו את מבצע החילוץ ההירואי, עם תיעודים מטלטלים של הדרמה שהתחוללה - ואיך נשבר כשפגש חלק מהניצולים שחיים היום בזכותו.

צפו בכתבה המלאה - בתחילת העמוד