דרשה חריגה ברצועה: מנהל בית ספר לשעבר בעזה מותח ביקורת חריפה על חמאס

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, פרסם היום (חמישי)בעמוד הפייסבוק של היחידה בערבית, "אלמונסק", סרטון שבו מנהל בית ספר לשעבר ברצועת עזה מותח ביקורת חריפה על הנהגת חמאס. מדובר בסעד אל-מסחאל, שאיבד את בנו בהתקפה על עובדי מתחמי החלוקה בחאן יונס בחודשים האחרונים.

בסרטון מאשים אל-מסחאל הנסער את חמאס בגניבת רכוש התושבים, הפקרתם, פגיעה בכבודם ושימוש בהם כמגן אנושי. הוא מוסיף: "כספינו נשדד - ישרוף האל את הלבבות של האימהות והאבות שלכם, כפי ששרפתם את שלנו".

לדבריו, "אירוע שבו נהרגו 12 צעירים - לאיזה אסלאם שייכים אותם רוצחים ופושעים?! דם ילדינו קודם – קודם עליכם לחקור את דם ילדינו. כבודנו נפגע, כספי ילדינו נשדדו ונגנבו".

הוא תקף גם את סוכנויות הידיעות והעיתונות, שלדבריו "עד עכשיו אילמות ושותקות", ואת הנהגת הפלגים שמנהלים מו"מ על חילופי שבויים תמורת קרטונים של סיוע: "יש לחקור את דם ילדינו קודם כל", אמר. אל-מסחאל הוסיף קריאה למי שתקף את בנו: "ישרוף אלוהים את לבבות האימהות והאבות שלכם כפי ששרפתם את לבבותינו".

על החטופים אמר: שמחנו לראות את החטופים יוצאים בריאים ושלמים, נאים ומסודרים בלבושם. אז אמרנו - האסלאם במצב טוב, זוהי דתנו, כך פעל הנביא עליו השלום, זהו האסלאם, זה מה שאני מכיר, זה מה שקראתי. לאיזה אסלאם אנו משתייכים? לאיזה אסלאם. משתייכים אותם רוצחים ופושעים?".

אלוף עליאן הוסיף במסר רשמי: "תושבי עזה, ארגון הטרור חמאס הוא אויבכם. הוא גוזל את משאביכם, מפיץ שקרים ורומס את זכויותיכם. חמאס אינו מגן על עזה אלא הורס אותה מבפנים, ומפקיר את תושביה כדי לשמר את כוחו המדומה. עדות זו חושפת שוב את פניו האמיתיות של ארגון טרור - זה שאינו מהסס לפגוע בכם ובילדיכם".