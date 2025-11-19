צה"ל לקח אחריות היום (רביעי) אחריות לחיסול שני מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון אתמול. בלבנון טוענים: הרוג אחד ו-11 פצועים עקב תקיפת כטב"ם על מכונית בדרום המדינה. הפלסטינים דיווחו על תקיפה אווירית בוצעה על יעד בעיר רפיח. מוקדם יותר, טענו לירי ארטילרי לעבר מזרח העיר חאן יונס.

