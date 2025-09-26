אבו מאזן קיבל תמיכה מאירופה, אבל גם הוא יודע שהם מנותקים מהעם

הרבה רעש וצלצולים היו השבוע על המדינה הפלסטינית שעוד לא קמה. כמה מנהיגים אירופאים הצטרפו למנהיגי עבר אחרים רק כדי שנראה כולנו כמו שצריך את פרפורי הגסיסה לא רק של אותם מנהיגים אלא גם של המדינה הפלסטינית.

כי אולי אבו מאזן קיבל תמיכה ממנהיגי אירופה, אבל גם הוא יודע שאותם מנהיגים מנותקים מהעם שלהם שלא תומך בהכרה הזאת. גם הוא רואה את הסרטונים של האירים שיוצאים נגד ההפגנות הפרו חמאסיות ואת הבריטים קורעים את דגלי אש"ף מעל הבמה.

ואבו מאזן אמנם אנטישמי, אבל טיפש הוא לא והוא גם שם לב למגמה. מגמה שכוללת בתוכה את השתיקה של ערב הסעודית שלא מוציאה מילה על הסוגייה. את מדינות הסכמי אברהם משמיעות פה ושם גינויים רפים וגם זה בקושי. הוא גם רואה את נשיא אינדונזיה, המדינה המוסלמית המאוכלסת ביותר בעולם אומר בלי להתבלבל שהוא תומך בישראל ושם לב שהנאום של ארדואן לא מרגש אף אחד. למרות תמונות הפייק רעב מעזה.

וזה לא רק זה. אבו מאזן, חמאס ותומכיהם יודעים שישראל של אוקטובר 2025 היא לא ישראל של אוקטובר 2023. המעמד שלנו השתנה לאין שיעור, אנחנו לא כמו הבריטים והצרפתים ששינו את המזרח התיכון לרעה בהסכמי סייקס פיקו עם עפרון על מפה, אנחנו משנים את המזרח התיכון ברגליים. אנחנו קובעים גבולות מחדש, מפילים שליטים וממליכים אחרים. במבט לאחור, כולם יזכרו את השבעה באוקטובר, את ההישגים שלנו אחר כך ואת הדרך בה נסיים את המלחמה הזאת, בע"ה בניצחון מוחלט. אף אחד למעט מקרון והעוזר שלו לא יזכרו את ההכרה במדינה פלסטינית כמשמעותית לאזור או לעולם. זוהי בסך הכל תגובה לכוח הישראלי.

זה לא אומר שנגמרו הבעיות ושלא ינסו עוד להשתמש בסוגייה הזאת כדי לפגוע בישראל, לגרוע מכוחה ולסנדל אותה. אבל האמת הפשוטה היא שהיום הדרך לנרמול יחסים של מדינות ערביות עם ישראל סלולה גם ללא הסוגייה הפלסטינית, משהו שלא היה מתאפשר לפני כן. והכי חשוב, אבו מאזן בעצמו לא מכיר במדינה פלסטינית, אחרת - היה מכריז על אחת כזו מזמן. הוא יודע יותר טוב ממקרון, סטארמר או מה שנותר מתומכי המדינה הזאת בישראל - שהכל פייק. לא רק המדינה , גם הרעיון.