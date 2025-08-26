שנה למתקפת המנע נגד חיזבאללה: האנשים מאחורי הקלעים מדברים

מומלצים -

זה היה אחד מהרגעים המשמעותים במערכה נגד חיזבאללה: חיסול בשעות ספורות של מאות משגרים שהיו רגע לפני שיגור טילים רבים לאזורים שונים בישראל. במלאת שנה למבצע "זה הרגע" קציני המודיעין שהתכוננו לרגע במשך שנים משחזרים לראשונה בפני כתבנו בצפון אוריה קשת את הלילה הדרמטי ההוא.

קצינת מודיעין שלקחה חלק במבצע סיפרה: "אני התחלתי תפקיד בפיקוד בהחלטה המדינית מחליטים להוריד את פואד שוקר, שהיה דאז רמטכ”ל חיזבאללה. חיזבאללה תופסים את זה קשה ומחליטים לתכנן מתקפה לעבר ישראל בעיקר לעבר צפון הארץ אנחנו רואים ארגון של חיזבאללה לבצע ירי רקטי מסיבי עם פרטי אמל"ח רבים לעבר חיפה וכל מה שבאזורנו".

עוד הוסיפה: "המודיעין ידע למקד אותנו למתכונים הצבאיים של חיזבאללה תכנונים שחיזבאללה השקיע בהם שנים חפרו ממש בתוך האדמה כדי להציב את המשגרים שיהיו מוכנים בטווח הכי קצר לעת פקודה. נהיה פה מעין מפעל של חיילים שהגיעו במיוחד בשביל זה למפות את כל האתרים הצבאיים האלה להצביע על מיצדיק מדויק שבו נמצא המשגר ולהשמיד אותו. היום חיזבאללה לא יכולים לבצע את אותה מתקפה שתכננו לבצע לפני שנה בזכות עבודת מודיעין שנעשתה פה ובזכות הפעלת הכוח שנעשתה".

רמ"ט שלקח חלק בהכנות שיתף: "תפקידי כרמ"ט המס להשמיד את המשגרים והפעילים באותו יום פעלנו מסביב לשעון עם מודיעין מדויק ותכנון מדוקדק. 100 מטוסי קרב היו בשמיים תיאום מלא בין חיל האוויר המודיעין והאש כדי להביא לתוצאה המדויקת".

על חוויית הבור וההלם מהצלחת המבצע סיפרה חיילת צעירה: "אני ארבעה חודשים בביקוש צפון אחרי עבודה קשה שלי ושל עוד הרבה לפניי מבינים שהגיע הרגע כל התוכניות יוצאות לפועל ובסוף זה קורה תחושות אדירות של גאווה של עשייה שבסוף משתלמת של המון שנים שמתנקזות לרגע אחד. אנחנו עובדים פעילות מלאה מהבור יש ירי בלתי פוסק לאזור הצפון המצב מחמיר רצינו לסכל מראש את התוכניות של חיזבאללה ברגע שקיבלנו את הבשורה שזה קורה היינו בהלם לא הצלחנו לעכל. יש תחושת תיקון אחרי השבעה באוקטובר במבצע הזה ידינו הייתה עליונה מנענו ירי מטורף זו הייתה הצלחה גדולה".

שנה אחרי, החיים בצפון חוזרים לאט לשגרה. מבצע זה הרגע, לילה שבו מודיעין, אש ולב ניצחו יחד - לילה שבו באמת הצילו חיים.

