עיריית קריית שמונה לתושבי העיר ויישובי הגליל: "בשעה זו צה"ל מבצע תקיפות במרחב דרום לבנון. כתוצאה מכך ייתכן ויישמעו הדי פיצוצים במרחב קריית שמונה והגליל. בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב, אין השפעה על המרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות" צה"ל: תקפנו מחנה אימונים ומטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר הותקף מתחם הכשרות ואימונים אשר שימש את יחידת 'כוח רדואן' בארגון הטרור חיזבאללה לאימונים והכשרות של מחבלי הארגון. מדובר בפעם השנייה, שכן בתחילת השבוע הותקף מתחם אימונים אחר של ארגון הטרור חיזבאללה (אוריה קשת) השליח האמריקני לענייני סוריה וטורקיה טום ברק צפוי להגיע לישראל בימים הקרובים ולהיפגש עם רה"מ. גורם המעורה בפרטים מסר ל-i24NEWS: על הפרק, "המו"מ עם סוריה והיחסים עם טורקיה - כולל עזה" (עמיחי שטיין)