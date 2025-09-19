דיווח ברצועה: תקיפה נרחבת על העיר עזה | עדכונים שוטפים

בלבנון טוענים כי כטב"מ הטיל שתי פצצות קול במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה • הנשיא טראמפ שוב טען: "ישנם כמעט 40 חטופים מתים" • כל העדכונים מהיום ה-715 למלחמה

