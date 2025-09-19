דיווח ברצועה: תקיפה נרחבת על העיר עזה | עדכונים שוטפים
בלבנון טוענים כי כטב"מ הטיל שתי פצצות קול במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה • הנשיא טראמפ שוב טען: "ישנם כמעט 40 חטופים מתים" • כל העדכונים מהיום ה-715 למלחמה
i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
היום ה-715 למלחמה: ברצועה דווח הבוקר (שבת) על תקיפה ישראלית רחבת היקף במחנה א-שאטי בעיר עזה. בלבנון טוענים כי כטב"מ הטיל שתי פצצות קול במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ טען במהלך הלילה כי "ישנם כמעט 40 חטופים מתים בעזה".
ברצועה מדווחים על תקיפה ישראלית רחבת היקף במחנה א-שאטי בעיר עזה (איילי כהן)
ערוצים פלסטיניים מדווחים כי צה"ל הפציץ את סביבת חברת החשמל שבמחנה נוסיראת׳ במרכז רצועת עזה (איילי כהן)
דיווח לבנוני: כטב"מ ישראלי הטיל שתי פצצות קול במחוז א-נבטיה שבדרום המדינה (איילי כהן)
הנשיא טראמפ שוב טוען: "ישנם כמעט 40 חטופים מתים"
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות