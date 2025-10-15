בעקבות העברת החללים: מעבר רפיח נפתח כרגיל | כל העדכונים
דיווח: כוחות צה"ל פשטו על מספר בתים בצפון קוניטרה וביצעו מעצרים (לינה עבד)
ראש אכ"א, דדו בר כליפא, אחרי ביקור השבים בשיבא: "יש לנו עוד הרבה עבודה, צריך לתת להם זמן להחלים" (שלומי הלר)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הגיעו אמש לבית החולים בילינסון ופגשו את החטופים ששבו: אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.
ראש הממשלה נתניהו אמר לשבים: "כולנו מתרגשים לראות אתכם כאן. עם ישראל חיכה לכם. המשפחות הנהדרות שלכם לא ויתרו לרגע, וגם אנחנו. המשימה עוד לא תמה - אנחנו מחויבים להחזיר גם את החללים, ולא נוותר על אף אחד" (גיא עזריאל)
משפחתו של תמיר נמרודי: הוא נהרג בשבי מהפצצת צה"ל
הגופה הרביעית שחמאס העביר אמש לישראל - לא של חטוף אלא של עזתי
בעקבות העברת החללים: מעבר רפיח נפתח כרגיל והסיוע ההומניטרי נכנס בהיקפים הרגילים (עמיחי שטיין)
משפחותיהם של החללים החטופים אוריאל ברוך, תמיר נמרודי ואיתן לוי אישרו הבוקר כי זוהו גופתיהם במכון לרפואה משפטית, זאת לאחר שהושבו אמש לישראל יחד עם חלל נוסף. יצוין כי נמרודי הוגדר במהלך המלחמה כחטוף שיש חשש כבד לחייו, וכעת נודע סופית כי הוא אינו בין החיים.
"סקיי ניוז" בערבית: "20 משאיות סיוע מאיחוד האמירויות, הנושאות למעלה מ-220 טון של ציוד, מחסה ובגדי חורף, מתכוננות לחצות את מעבר רפיח ולהיכנס לרצועת עזה"
דיווח בלבנון: פיצוץ אירע בשכונת אל-קסאיר בדרום המדינה (לינה עבד)