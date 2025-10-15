ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הגיעו אמש לבית החולים בילינסון ופגשו את החטופים ששבו: אבינתן אור, אלון אהל, גיא גלבוע-דלאל, אביתר דוד ואיתן מור.

ראש הממשלה נתניהו אמר לשבים: "כולנו מתרגשים לראות אתכם כאן. עם ישראל חיכה לכם. המשפחות הנהדרות שלכם לא ויתרו לרגע, וגם אנחנו. המשימה עוד לא תמה - אנחנו מחויבים להחזיר גם את החללים, ולא נוותר על אף אחד" (גיא עזריאל)