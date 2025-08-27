הרמטכ"ל בעזה: "קורא לכולם להתגייס ולתרום באופן שיוויני"

מומלצים -

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (רביעי) סיור ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן, מפקד אוגדת עזה תת-אלוף ברק חירם ומפקדים נוספים. במהלך הסיור הוצגה לו פעילות חטיבת המילואים "עציוני" ופעילות החטיבה הדרומית ברצועה בשבועות האחרונים.

זמיר שוחח עם לוחמי חטיבת "עציוני", שצו המילואים שלהם הוארך, והביע הערכה על פועלם. "אנחנו מצויים במערכה רב-זירתית ופועלים בכל החזיתות בעוצמה", אמר. "המאמץ המרכזי הוא העמקת הפעולה בעיר עזה - במקביל להמשך המהלכים המבצעיים. אנחנו מחויבים להחזיר את החטופים, להכריע את חמאס ולוודא שאירוע כמו ה-7 באוקטובר לא יישנה".

דובר צה"ל

הרמטכ"ל הדגיש את תרומתם של אנשי המילואים: "בזכותכם ישראל עומדת זקופה מול כל אויב - ההקרבה שלכם היא השראה לכולנו. נעשה הכל כדי לצמצם את העומס על המשרתים, מתוך הבנה שזהו משאב לאומי יקר ערך".

בדבריו התייחס גם לסוגיית השוויון בנטל: "ברקע האתגרים בכלל הזירות, לא ניתן להשלים עם מצב שבו לא כל חלקי החברה נושאים בנטל. ביטחון ישראל מחייב שותפות מלאה של כל חלקי העם. זוהי חובה אזרחית ומצווה לאומית. אני קורא לכולם להתגייס ולתרום את חלקם באופן שיוויני - זהו צו השעה".