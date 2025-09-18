עם לוחמי גולני בתרגיל חטיבתי לפני הכניסה לתמרון בעזה

מומלצים -

כתב i24NEWS ארנולד נטייב הצטרף למתחם האימונים של סיירת גולני, שם נערכים בימים אלה המפקדים והלוחמים לקראת התמרון הגדול בתוך העיר עזה. צפו.

במתחם הלוחמים ניתן היה להרגיש את המתח לצד תחושת השליחות - השיחות נסובו סביב ההיערכות הצבאית, האתגרים שמצפה היחידה לפגוש בתוך שטח אורבני צפוף, וההבנה שהמשימה היא חלק מרכזי במערכה כולה.

המפקדים עמדו על חשיבות המשמעת, שיתוף הפעולה והלמידה מהתנסויות קודמות, והלוחמים שיתפו בתחושות האישיות - בין הדאגה הטבעית לקראת הכניסה הקרובה, לבין תחושת האחריות והנחישות "לסיים את העבודה" ולהכריע את חמאס. אחד מהם הוסיף: "אנחנו הולכים להתקפה, עם הרבה ביטחון במשימה - אנחנו רוצים להכריע את חמאס ולסייע בהזחרת כל החטופים".