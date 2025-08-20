נתניהו: "7/10 צריך להיחקר בוועדה - מהדרג הצבאי ועד רה"מ"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין היום (רביעי) לפודקאסט הבריטי Triggernometry והתייחס לאירועי 7 באוקטובר, ללחימה בעזה, למאבק בהסברה ולמצב ברצועה ביום שאחרי.

צפו בריאיון המלא

https://x.com/i/web/status/1958227536468693114 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לדבריו, יש לחקור את הכשלים שהובילו לטבח: "מה שקרה ב־7 באוקטובר בצד הישראלי צריך להיחקר בידי ועדה בלתי מוטה, מלמטה למעלה - מהדרג הצבאי התחתון ביותר ועד ראש הממשלה". עם זאת הדגיש כי "כבר עכשיו ברור שהמתקפה הייתה חלק מרשת הפרוקסי של איראן".

ביחס לטענות על פשעי מלחמה אמר: "זו לא הונאת רעב - זו הונאת רצח עם. אם היינו רוצים לבצע רצח עם היינו עושים את זה באחר צהריים אחד. מה שאנחנו עושים זה הפוך - שולחים מיליון הודעות טקסט וטלפונים כדי להזהיר אזרחים פלסטינים לעזוב. חמאס מונע מהם לצאת. זה לא רצח עם".

נתניהו הדגיש כי ישראל "עושה מה שאף צבא לא עשה כדי למנוע הרג אזרחים", אך מותקפת בסטנדרטים כפולים: "אנחנו פועלים לפי הרף הגבוה ביותר, ועדיין מוכפשים על ידי מי ש’יודעים טוב יותר’".

על עתיד הרצועה אמר: "זו לא המדיניות שלי לבנות התיישבויות או קהילות בעזה. אני רוצה שם ממשלה לא ישראלית, שלא קשורה לטרור". לדבריו, יהיה צורך בדה־רדיקליזציה כחלק מהבנייה מחדש: "זה קשה אך אפשרי".

בגזרת ההסברה טען נתניהו כי ישראל מפסידה קרבות ברשתות החברתיות: "אנחנו צריכים לעשות משהו נגד האלגוריתמים. אנחנו נלחמים במלחמת פרופגנדה כבר 2,500 שנה - ההבדל הוא שהיום זה קורה בזמן מלחמה".

באשר לאיראן הבהיר: "אין לי כוונה לגרום לכניסת חיילים אמריקנים לשטחה או להביא לחילופי משטר יזומים".