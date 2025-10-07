שנתיים לטבח: טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר | שידור ישיר

שנתיים לטבח הרצחני: טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יתקיים הערב (שלישי) בפעם השנייה - ויחבר בין זיכרון לנופלים - לאחדות.

בשנה שעברה הובילה תנועת "קומו" טקס משלה בנוסף לטקס הממלכתי, והשנה זה יהיה הטקס היחיד שיתקיים בשבעה באוקטובר. המנחים יהיו השחקן והזמר צחי הלוי ואשירה גרינברג, רעייתו של גיבור ישראל, סא"ל תומר גרינברג זכרו לברכה, מג״ד 13 בגולני, אשר נפל בקרב בעזה ב-12 בדצמבר 2023.

שורד השבי עומר שם טוב נשא דברים בטקס: ״בלילה עוד היינו ילדים שרוקדים את החיים, אבל בבוקר הכול נשבר. ריסוק של תמימות, של שגרה, של ביטחון. מול הזוועה, עמדנו מול בחירה לשקוע או להילחם על האור ובתוך החושך ההוא הופיע אור. אור של אנשים שלא ויתרו, שקמו, התייצבו, רצו לשטח, למפקדה, לעזור, להציל, לאהוב. הם לימדו אותנו מהי ערבות הדדית אמיתית״, אמר בפתח דבריו.

״ביניהם היה אורי, המלאך ששב אל התופת להציל את מיה, איתי ואותי - אפילו שהיה יכול לבחור אחרת ולאחר 11 חודשים בשבי נרצח לצד עדן, כרמל, אלמוג, אלכס והרש יהיה זכרם ברוך. לי חיכה גורל אחר ברוך השם, אחרי 505 ימים של כאב קושי ובעיקר געגוע שבתי הביתה למשפחה שלי זכיתי לרקוד שוב לאור הזריחה והכי חשוב למדתי מהו חוסן אמיתי ומה זה אומר לאהוב את הארץ, את האנשים, את החיים״, סיפר.

בהמשך הזכיר את 48 החטופים שעדיין בשבי חמאס. לאחר מכן הודה ללוחמי ולוחמות צה״ל, לחללים ו״לכל מי שבוחר באור, גם כשקל יותר להיכנע לחושך״ וסיכם ״אתם הלב הפועם של האומה הזאת. אתם מזכירים לנו יום יום מהי נתינה, מהי שליחות, ומהי אהבה אמיתית. בזכותכם נמשיך לחיות כאן עם לב פתוח, עם תקווה, ועם אמונה״.

בהמשך, עלו לבמה ויקי כהן אמא של החטוף נמרוד כהן וענת אנגרסט אמו של החטוף מתן אנגרסט. השתיים העלו זכרונות מהעבר עם ילדיהן ואז הגיעו לזכרונן מהימים שקדמו לטבח, במהלכו ואחריו. ענת סיפרה: ״אני זוכרת את החג האחרון יחד, את החיבוק שהיה קצר מדי, והמילים שעדיין מהדהדות לי בראש - ׳שמור על עצמך ואל תהיה לי גיבור׳״. ויקי הוסיפה: ״אני זוכרת את המקום המדויק שבו עמדתי כשהודיעו לי שנחטפת, את הרגע שבו האדמה נשמטה מתחת לרגליי - וכבר שנתיים כל האור הלך לו ואתה בחושך רועד שם במנהרות״.

ענת פנתה לבנה: ״אני יודעת שכואב לך ואני לא יכולה לחבק. אני שומעת אותך לוחש לי ׳בואי אמא׳ ואני לא יכולה להגן״. ויקי פנתה גם היא לילדה: ״ילד שלי אני נשבעת - אני לא מוותרת. עם שלם לא מוותר עליכם, עם שלם נלחם עליכם״. השתיים סיימו בבקשה להחזיר את כל החטופים הביתה ולקבל את ילדיהן בחזרה.

מטה משפחות החטופים

בטקס שיתקיים בפארק בירקון ישתתף גם הרב דנינו, אביו של הלוחם אורי דנינו ז"ל. הוא ידבר על אחדות ועל הכוח שבאמונה, על האחריות שלנו כחברה לזכור ולבחור בחיים, למען בנו. אמנים רבים יקחו חלק בטקס, בהם שלמה ארצי, ריטה, ברי סחרוף, שלום חנוך, ירדנה ארזי, הדג נחש, יובל רפאל, שלומי שבת, עדן חסון, עדן גולן, שירי מימון ועידן עמדי.

כאמור, זאת השנה השנייה של הטקס, והמסר ברור מתמיד: השכול והכאב שייכים לכל עם ישראל, על האחריות שלנו לזכור את שבעה באוקטובר, ועל התקווה שהחטופים כבר יהיו כאן בבית.