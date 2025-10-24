למרות ההצהרות בישראל: התוכניות ליום שאחרי בעזה מתקדמות בקצב מהיר

למרות שישראל מדגישה כי לא תתקדם לשלבים הבאים בתוכנית טראמפ ללא שחרור כלל החטופים החללים - בפועל נראה שהתוכניות לקראת היום שאחרי בעזה מתקדמות בקצב מהיר.

הדבר כולל את הקמת ממשלת הטכנוקרטים, שגורמים בישראל מספרים כי חמאס מעורב כבר עתה בגיבושה, וכן את הקמת הכוח הרב-לאומי, שעדיין לא הובהר מאילו מדינות יורכב. ישראל מצידה הטילה וטו על השתתפות נציגים טורקים ברצועה. הכוח הזה, לפי ההערכות, לא צפוי להילחם בחמאס.

הנושא השלישי, והמורכב ביותר, הוא פירוק חמאס מנשקו. למרות הצהרות נחרצות מצד ישראל וארצות הברית בעניין זה, עדיין לא ברור כיצד ייושם המהלך בפועל - איזה נשק צפוי להיגרע, מי יפקח על התהליך, ועד כמה יתעקשו האמריקנים לעמוד על הדרישות הישראליות או שמא יעדיפו להעלים עין.

בתוך כך, נמשך ביקורו של מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, בישראל. לאחר פגישתו אתמול עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפוי רוביו להגיע הבוקר לבסיס האמריקני שהוקם ליד קריית גת, או בשמו הרשמי מרכז התיאום האזרחי-צבאי (CMCC).

במרכז כבר מוצבים כ-200 חיילים אמריקנים וכן נציגים ממספר מדינות נוספות. מטרת המרכז היא לתאם את ההיערכות הבינלאומית להסדר האזרחי והביטחוני ברצועת עזה לאחר סיום הלחימה.

המתקן כולל שלוש קומות: אחת מיועדת לנציגים הישראלים, השנייה לאמריקנים, והשלישית למדינות נוספות המשתתפות במערך. בראש המרכז עומד הגנרל האמריקני פטריק פרנק, מפקד כוחות היבשה של צבא ארה”ב במזרח התיכון, ולצדו מכהן גנרל בריטי כסגנו.

לפני רוביו ביקרו במרכז בקריית גת גם שליחי הממשל וויטקוף וקושנר, וכן סגן הנשיא ואנס, ששב אתמול לוושינגטון.