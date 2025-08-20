צה"ל: 75% מעזה - בשליטה מבצעית; חוסלו מעל 2,000 מחבלים

מומלצים -

הישגי צה"ל במהלך "מרכבות גדעון": דובר צה"ל מסר היום (רביעי) כי מאז החזרה ללחימה בפיקוד הדרום, ב‑18 במרץ 2025, צה"ל ושב"כ השיגו שליטה מבצעית בכ‑75% משטח רצועת עזה. השליטה אפשרה הרחבת הפעילות המבצעית, פגיעה בתשתיות הטרור של חמאס ושיבוש שרשרת הפיקוד שלו.

במהלך מבצע "מרכבות גדעון" נפתחו צירי שליטה מרכזיים, בהם ציר 'מורג' שחצה את חטיבות רפיח וחאן יונס וציר 'מגן עוז' שחצה את חטיבת חאן יונס ממזרח למערב. חמש אוגדות – 162, 143, 98, 252, 36 ו‑99 – פעלו במקביל, איתרו והשמידו עשרות מנהרות טרור, חסמו נתיבי מילוט וחיסלו חוליות מחבלים, כולל בכירים בארגון חמאס.

במסגרת המבצע בוצעו כעשרת אלפים תקיפות על מטרות טרור, באמצעות מטוסי קרב, כלי טיס וכלי שיט של חיל האוויר וחיל הים. בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ ב‑13 במאי חוסלו בכירים בארגון חמאס, כולל מחמד סינוואר, ראש הזרוע הצבאית, ומפקדים מרכזיים נוספים.

כמו כן, דובר צה"ל אפי דפרין מסר בהצהרה כי הודגש כי הכוחות כבר אוחזים בפאתי העיר עזה ומבצעים לחימה בשכונת זייתון באמצעות חטיבת הנח"ל, חטיבה 7 ואוגדה 99. במהלך הפעילות זוהו ואותרו אמצעי לחימה בתוך מנהרה תת-קרקעית בעיר עזה, וצוותי גבעתי פועלים בכפר ג'באליה.

מוקדם יותר היום, סיכלו לוחמי חטיבת כפיר התקפה של מחבלים שיצאו מפירי מנהרה בדרום חאן יונס, וחוסלו תשעה מחבלים בקרב שהתפתח, שבו נפצע לוחם באורח קשה.

לדברי דובר צה"ל, חמאס כיום לא זהה לארגון טרור שהיה טרם מבצע "מרכבות גדעון": מארגון צבאי, הוא הפך לארגון גרילה פגוע וחבול. צה"ל ממשיך לעמיק את הפגיעה בתשתיות הטרור מעל ומתחת לקרקע, ומנהל פעולות מקדימות להרחבת הלחימה במרכז העיר, לצד מאמצים הומניטריים להבטחת סיוע לאזרחים ופינוי אזורים לצורך הגנתם.

בנוסף, בהנחיית הרמטכ"ל הוצאו צווים 60,000 חיילי מילואים לתחילת ספטמבר, לצד הארכת צווים לעוד 20,000 חיילים, תוך שמירה על איזון העומס על הכוחות הסדירים והלוחמים במילואים.

לסיכום, הישגי מבצע "מרכבות גדעון" יצרו בסיס מבצעי משמעותי להמשך הלחץ על חמאס ולהרחבת הפעילות במרכזי הארגון ברצועה, במקביל לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל.