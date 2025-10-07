1,152 נופלים, יותר מ-90% חזרו לגור בעוטף | המספרים מאחורי שנתיים של מלחמה

ישראל מציינת שנתיים למלחמת חרבות ברזל. שנתיים מאז האזעקות הגורליות ב-06:29, ששינו את חייה של מדינה שלמה. בבוקר הנורא ההוא נחטפו אזרחים לעזה, חלקם הושבו בעסקאות, חלקם חולצו במבצעים צבאיים, ו-48 מהם עוד נמצאים ברצועה, כשמדינה שלמה מקווה שהסיוט יגיע לסיומו כבר בימים הקרובים, והם ישובו אלינו. 20 מהם מוגדרים בחיים, יש חשש כבד לחייהם של שניים מהם, והיתר מוגדרים כחללים חטופים. אספנו עבורכם את המספרים מאחורי שנתיים של לחימה.

כמה תושבים חזרו לדרום?

מתוך 62 אלף התושבים שהתגוררו בעוטף עזה טרם הטבח - ולמעלה מ-90 אחוזים מהם שבו לחיות באזור, כך עולה מנתונים מיוחדים שהגיעו לידי i24NEWS. עוד עולה כי הנתונים הללו תקפים גם ליישובים שנפגעו קשה במתקפה - ונהנים מאחוזי חזרה גבוהים. במקביל, למעלה מ-2,500 בני אדם עברו להתגורר בעוטף עזה.

לצד הנתונים המעודדים הללו, ישנם גם מספרים קשים שפורסמו על ידי משרד הביטחון, ועוסקים בחללי מערכות ישראל במלחמת 'חרבות ברזל'. מהנתונים עולה, כי מבוקר שמחת תורה 2023, נוספו 1,152 נופלים נוספו למניין חללי מערכות ישראל, בהם חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

עוד עולה מהנתונים, כי במהלך השנה האחרונה, נוספו 262 חללים למניין. המשמעות היא, כי מעל 1,300 בני משפחה נוספו למעגל השכול, בהם 240 יתומות ויתומים ומעל 751 אחים ואחיות שכולים.

כאמור, במשרד הביטחון ציינו כי 1,035 מהנופלות והנופלים מאז השבעה באוקטובר 2023 הם חללי צה"ל, מתוכם 43 חברי כיתות כוננות, לצד 100 חללי משטרת ישראל, תשעה חללי שב"כ ושמונה חללי שב"ס. כ-42% מהנופלים (487) הם מתחת לגיל 21 ובשירות חובה. 337 מהם בני 22-30, 187 מהם בני 31-40 ועוד 141 בני 41 ומעלה.

עוד עולה, כי מרבית הנופלים הם גברים- 1,086 ו-66 נשים. 801 הם רווקים ורווקות ו-327 מהם נשואים שהותירו אחריהם 351 אלמנות 885 יתומים ו-11 ארוסות. כמו כן, 318 אנשי מילואים נפלו במלחמה בגזרות השונות, לצד 283 אנשי קבע ו-43 חברי כיתת כוננות שנפלו במהלך המתקפה. 508 מהחללים הם משרתי חובה. הנופלים הותירו אחריהם 1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.

בתוך כך, הביטוח הלאומי פרסם גם הוא נתונים, מהם עולה כי מספר האזרחים שנרצחו בשנתיים האחרונות, ללא כוחות הביטחון וחברי כיתות הכוננות, עומד על 978 - בהם 636 גברים ו-342 נשים. 84 מהם היו אזרחים זרים, ו-62 היו ילדים בני פחות מ-18. שישה ילדים נרצחו בגילאי אפס עד שלוש, חמישה בגילאי ארבע עד שש, שישה בגילאי שבע עד עשר, 18 בגילאי 11 עד 14 - ו-27 בגילאי 15 עד 18.

עוד עולה, כי ביום הטבח עצמו נרצחו 778 אזרחים, מתוכם 70 זרים ומעל ל-70 אלף נפגעי פעולות איבה, מתוכם 771 זרים. לצד אלו, במשך המלחמה נוספו עוד מעל ל-7,200 נפגעי פעולות איבה, מתוכם 44 זרים. כמו כן, נרצחו 200 אזרחים ומתוכם 14 זרים. בנוסף, במהלך מבצע 'עם כלביא' נפגעו 1,176 אזרחים, מתוכם 10 זרים ונרצחו 30 אזרחים ומתוכם שישה זרים.

בביטוח הלאומי ציינו עוד, כי מתחילת המלחמה נותרו 1,114 יתומים, 567 גברים ו- 546 נשים, מתוכם 331 הם ילדים יתומים מתחת לגיל 18. 267 התאלמנו - כאשר 200 מתוכם הם אלמנות. 1,174 הורים שכולים איבדו ילד אחד, מתוכם, 152 הורים שכולים נותרו ללא ילדים נוספים כלל. 2,170 אחים שכולים, מתוכם: 1,129 גברים, 1,041 נשים.