השקר והפרכתו: במערכת הביטחון מגיבים לטענות על מניעת סיוע הומניטרי לרצועת עזה

מומלצים -

גורמים רבים ברחבי העולם ממשיכים בהפצת שקרים נגד פעילות ישראל בעזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) תקף היום (חמישי) את המסמך עליו חתמו למעלה ממאה ארגונים בין-לאומיים, והופץ לתקשורת הבין-לאומית, כשהוא טוען כי ישראל חוסמת מזה חודשים את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, וכי מרבית הארגונים לא הצליחו להכניס סיוע החל מחודש מרץ.

כאמור, לטענת הארגונים שחתמו על המסמך, ישראל דחתה עשרות בקשות להכניס סיוע בטענה שהארגונים "אינם מורשים לעשות זאת", והותירה במחסנים בירדן, מצרים ובעיר אשדוד תכולת סיוע הומניטרי בשווי מיליוני דולרים, בהן מזון, תרופות, מים וציוד חירום.

לדברי הארגונים, הסיבה לחסימות היא מנגנון הרישום החדש שהונהג בחודש מרץ, המחייב בין היתר מסירת רשימות עובדים פלסטינים לאבחון ביטחוני. לטענתם, הדרישות אינן חוקיות, מסכנות את בטיחות הצוותים, פוגעות בעצמאות הארגונים ונועדו להגביל פעילות הומניטרית.

דובר צה"ל

כפי שציינו בתחילת הכתבה, מתפ"ש מסרו הודעה לתקשורת הבין-לאומית וטענו כי המציאות הפוכה לחלוטין מהטענות שפורסמו. "ישראל פועלת לאפשר ולהקל על הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, ואילו ארגון הטרור החמאס מנסה לנצל את הסיוע כדי להתעצם צבאית ולבסס את שליטתו באוכלוסייה. הדבר נעשה לעיתים בחסות חלק מארגוני הסיוע הבין-לאומיים, ביודעין או שלא ביודעין", טענו.

"כמענה לכך, בהתאם להנחיית הדרג המדיני וטרם חידוש הכנסת הסיוע לרצועת עזה, גובש במערכת הביטחון הישראלית מנגנון חדש להכנסת סיוע שמטרתו לוודא שהסיוע מגיע ישירות לאוכלוסייה ולא לחמאס. במסגרת המנגנון, הארגונים נדרשים לבצע הליך רישום סדור במשרד התפוצות בישראל, אשר כולל בין היתר שיתוף של רשימת עובדי הארגון שפועלים בעזה לצורך אבחון ביטחוני מקדים", הוסבר.

עוד הובהר כי הליך הרישום מבוסס על קריטריונים מקצועיים וביטחוניים ברורים, שנועדו לשמור על טוהר המערכת ההומניטרית, תוך מניעת חדירת גורמי טרור למנגנון הסיוע. מדובר בהליך שקוף וברור, שהוצג לכל הארגונים מבעוד מועד. במתפ"ש הדגישו כי הסירוב של חלק מהארגונים הבין-לאומיים למסור את המידע ולשתף פעולה בהליך הרישום מעורר חשש ממשי לגבי טוהר כוונותיהם והאפשרות לקשרים של הארגון או עובדיו עם חמאס.

עוד צויין כי "מנגד, בקרוב ל-20 ארגונים בין-לאומיים שכיבדו את החוק וביצעו את תהליך הרישום, מכניסים סיוע לרצועה באופן סדיר ובשיתוף פעולה מלא. כראייה לכך, כ-300 משאיות סיוע הומניטרי נכנסות לרצועת עזה מדי יום דרך ארגונים שנרשמו בהתאם למנגנון החדש. העיכוב לכאורה בהכנסת סיוע עליו מלינים הארגונים החתומים על המסמך מתרחש אך ורק כאשר ארגונים בוחרים שלא לעמוד בתנאי הסף הביטחוניים שנועדו למנוע את מעורבות חמאס".

דוברות צה"ל

לבסוף נכתב: "במקום להתנגד לתהליך ולפרסם הצהרות, אנו קוראים לכל הארגונים הבינלאומיים שמעוניינים להכניס סיוע לרצועת עזה, ובפרט לאלו החתומים על המסמך, לפעול בשקיפות, להשלים את הרישום, ולהבטיח שהסיוע יגיע לתושבים ולא לחמאס".