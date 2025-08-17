פינוי עזה והפעילות בתת-קרקע: תוכנית הפעילות של צה"ל

מומלצים -

התוכנית להרחבת הלחימה ברצועת עזה: פורום מטכ"ל ופיקוד דרום התכנסו הערב (ראשון) על מנת לגבש את התוכנית לכיבוש העיר עזה. המשימה הראשונה תהיה לפנות מהעיר אוכלוסייה שמונה כמיליון אזרחים. לצורך כך צה"ל נערך להביא את כל החטיבות הסדירות, כך פרסם יוסי יהושוע, פרשן צבאי - i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

המשמעות היא, כי למעלה ממאה אלף חיילי מילואים יגוייסו על מנת להשלים את סדר הכוחות הצה"לי הנדרש. כיום יש כבר כ-74 אלף מילואימניקים, כך שיהיה צורך בגיוס של עשרות אלפים נוספים.

לאחר מכן יידרש צה"ל לבצע תמרון תת-קרקעי בשטח בו ידוע שיש חטופים. הסבירות להוציא חטופים בחיים במבצע צבאי הם נמוכים מאוד. לכן, ההערכה היא ששחרור של חטופים ייעשה רק בעסקה. נשאלת השאלה אם במידה ותהיה לראש הממשלה בנימין נתניהו אפשרות לעסקת ביניים הוא יסכים לעצור - לא בטוח שיש לו את התמיכה לכך בדרג הפוליטי.

פינוי העיר עזה אמור להתחיל בשבועיים הקרובים, במקביל מתנהל שיח על חזרה למשא ומתן. חמאס העביר בימים האחרונים מסרים לפיהם הוא מעוניין בעסקה חלקית. לעומת זאת, בכירים ישראלים מתעקשים שהם מעוניינים בעסקה מלאה. עם זאת, במידה ותהיה עסקה אמיתית של מחצית מהחטופים סביר שישראל הרשמית לא תדחה אותה.

מספר גורמים מסרו לכתבנו הדיפלומטי, עמיחי שטיין, כי הקשב של בכירי ממשל לטראמפ, ובהם השליח המיוחד סטיב ויטקוף, נמצא בשיחות של רוסיה ואוקראינה, ושהם לא פנויים לעסוק במה שקורה אצלנו. אם תהיה התקדמות בשיחות מול המתווכות, ייתכן וויטקוף יחזור לפעול באזורנו.