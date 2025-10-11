הותר לפרסום: רס"ר (מיל') שמואל גד רחמים נפטר מפצעיו לאחר שנפגע מרימון צה"לי

דובר צה"ל מתיר לפרסם הערב (שבת) כי רב-סמל ראשון (מיל') שמואל גד רחמים, בן 31 מגבעת זאב, לוחם בגדוד 7015 של החטיבה הדרומית, נפטר מפצעיו לאחר שנפגע בשלישי האחרון, 7 באוקטובר 2025, מרימון צה"לי בדרום הרצועה.

שני לוחמים נוספים נפצעו בתקרית הקשה. יממה לאחר האירוע, הודיע דובר צה"ל כי מפקד פיקוד הדרום ומפקד זרוע היבשה החליטו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות התאונה המבצעית. ההערכה הראשונית מחקירת התקרית היא כי אחד הלוחמים שחרר את נצרת הרימון, בחדר בו ישן הכוח הצבאי.

אמש התיר דובר צה"ל לפרסם כי רס"ל (מיל') מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 614 נפל בקרב בצפון הרצועה. מתחקיר ראשוני עולה כי הוא נהרג כתוצאה מירי צלף בפאתי שכונת שאטי בעזה, במקביל לנסיגת הכוחות מאזור.