סקר i24NEWS: מה דעת הציבור על התוכנית לכיבוש עזה?

אחת השאלות בשיח הישראלי בשבועות האחרונים היא - האם אתם בעד או נגד כיבוש עזה, גם במחיר של חיי 48 החטופים הנמצאים בעזה וחללים נוספים? מדגם שבוצע באמצעות "דיירקט פולס" ושודר הערב (רביעי) בתוכנית "7 שרון גל", בדק את הדעה הרווחת בציבור בסוגייה זו.

המשיבים לסקר נשאלו - האם אתם בעד או נגד כיבוש העיר עזה ומחנות המרכז? 65% ענו בעד, 32% ענו נגד, ו-3% ענו כי אין להם עמדה בנושא.

סקר i24NEWS ששודר הערב (רביעי) בתוכנית "7 שרון גל" ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בוצע בתאריך 03.09.2025 וכלל 513 נשאלים בני 18+, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.4%.