שורד השבי יאיר אורן במאבק לאיחוד עם אחיו איתן שנותר בעזה
יאיר שוחרר מהשבי בעסקה הקודמת והופרד מאחיו הקטן איתן - שנשאר מאחור וצפוי לחזור סוף סוף הביתה • יונתן רוה ליווה בחודשים האחרונים את המשפחה הורן שנאבקה בציפייה ליום המיוחל • צפו בכתבה המלאה
יונתן רוהכתב i24NEWS
1 דקות קריאה
האחים איתן ויאיר הורן נחטפו מניר עוז בשבעה באוקטובר. יאיר שוחרר מהשבי בעסקה הקודמת והופרד מאחיו הקטן איתן - שנשאר מאחור וצפוי לחזור סוף סוף הביתה. כתבנו יונתן רוה ליווה בחודשים האחרונים את משפחת הורן שנאבקה וציפתה בקוצר רוח לאיחוד המרגש - וליום שבו משפחתם תהיה שלמה שוב, שכעת - קרוב מתמיד.
צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית
