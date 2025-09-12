שני פצועים בפיגוע דקירה במלון קיבוץ צובה, שוטר בחופשה ניטרל את המחבל

מומלצים -

שני פצועים בפיגוע דקירה היום (שישי) במלון צובה בירושלים - אחד מהם כבן 60 במצב קשה. צעיר כבן 23 נפצע בינוני. המחבל הוא תושב מחנה הפליטים שועפט שככל הנראה עבד במקום, דקר את אורחי המלון וכתוצאה מכך פצע אותם. שוטר שהתארח במקום חתר למגע, השתלט על המחבל ועצר אותו. כוחות גדולים של משמר הגבול מתחנת מטה יהודה נמצאים בזירה. הפצועים פונו לקבל טיפול רפואי.

אחד הדקורים הוא בן משפחה של השוטר שנטרל את המחבל, שמסר ל-i24NEWS כי כשהבחין באירוע לא הספיק לשלוף ולירות וקפץ עליו עד להשתלטות.

חובש בכיר במד"א רועי בן שוהם סיפר: "כשהגעתי לרחבת הכניסה ראיתי פצוע יושב בחניה כשהוא בהכרה וסובל מפצע דקירה בחזה, הצוות שהיה איתי באמבולנס העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישה, עצירת דימום ומתן חמצן והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו בינוני. בסיוע המאבטחים במקום שניטרלו את הדוקר והעבירו אותו לכוחות הביטחון ביצענו סריקה שבמהלכה אותר בחדר האוכל גבר כבן 50 שסבל גם הוא מפצע דקירה בחזה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימום ומתן תרופות והוא פונה לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו קשה והוא מטופל ע"י פראמדיק של מד"א".

מזכיר קיבוץ צובה מסר כי "בני מיעוטים עובדים אצלנו בקיבוץ שנים, זו הפתעה גדולה עבורנו".

מהמלון נמסר כי "במהלך שעות הצהריים התרחש אירוע חריג בחדר האוכל. עובד מטעם חברת כוח אדם חיצונית, המספקת עובדי שטיפת כלים למלון, נחשד כי דקר שני בני אדם. מצבם של הפצועים מוגדר בינוני-קשה וקל. החשוד נוטרל על ידי אנשי האבטחה של המלון ונעצר על ידי כוחות הביטחון.

חשוב להדגיש - מדובר בעובד של חברת כוח אדם חיצונית, בשם באסל זלבאני, שאינה חלק מצוות המלון או הקיבוץ. האחריות הישירה על העסקתו ועל תהליך גיוסו היא של החברה המספקת את כוח האדם. הנהלת המלון ותיירות צובה פועלות בשיתוף מלא עם כוחות הביטחון והמשטרה, מעניקות סיוע וליווי לפצועים ולבני משפחותיהם. המלון ממשיך לפעול כסדרו ואנו ממשיכים לשמור על ביטחון האורחים והעובדים".

ב-2023 מחבל בשם מוחמד באסל זלבאני, בן 13 ממחנה הפליטים שועפט, דקר למוות לוחם מג"ב במחסום שועפט. הקשר המשפחתי המדויק בין השניים נבדק.

השוטר שהשתלט על המחבל משחזר: "אני נמצא באירוע משפחתי במלון והבחנתי בנהירה של אנשים החוצה מהמלון, הבנתי באותו רגע שמתרחש אירוע חריג. צעקתי לאנשים לא לרוץ וללכת בצורה רגועה, שלפתי את האקדח ושמתי כובע זיהוי, רצתי לכיוון שממנו האנשים נמלטו והבחנתי במחבל, שסביבו יש מספר אזרחים. השתלטתי עליו בידיים ולא בירי על מנת לצמצם את הסכנה של האזרחים שנמצאים במקום, בסיוע של עוד אזרחים טובים השכבתי אותו על הרצפה ואזקתי אותו. זיהיתי אדם דקור בפלג גופו העליון, הענקתי לו טיפול ראשוני, לאחר מכן הבחנתי שגם בן דודי נדקר".