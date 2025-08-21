חשיפת i24NEWS: המסמך הסודי שנכתב ע"י גדודי חמאס - איך תופעת הסרבנות השפיעה על כשירות הצבא?

מומלצים -

חשיפה: המסקנה בתחקירי צה"ל על אירועי שבעה באוקטובר, היתה כי אין קשר נסיבתי בין המשבר הפוליטי בישראל לבין ההחלטה על פתיחת המערכה. שב"כ העדיף להתייחס להפרות בהר הבית והיחס לאסירים, אך הזכיר שהתפיסה כי החברה הישראלית נחלשה בגין הפגיעה בלכידות החברתית היוו זרזים להחלטה לצאת למערכה.

לאור מה שנחשף הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית", על ידי הכתב הצבאי של i24NEWS, ינון שלום יתח, אולי היה אפשר להשתמש במילים חריפות הרבה יותר. בין מסמכי השלל של צה"ל, שאותרו ברצועת עזה - לוחמי צה"ל הביאו גם את המסמך הבא, שנכתב ביום שלישי, ה-25 ביולי 2023. חודשיים וחצי לפני הטבח הקשה בתולדות המדינה. המודיעין הצבאי של חמאס שולח מסמך סודי, הערכת מצב מודיעינית ומיוחדת - שכותרתה: "השפעת ביטויי המחאה בקרב צבא האויב על הכשירות המבצעית ועל המצב הביטחוני בחזיתות".

היעד - לא אחר מאשר יחיא סינוואר, מנהיג חמאס ברצועת עזה. למעשה, המודיעין הצבאי של חמאס מחליט לעסוק בחומר הגלוי והבוער בישראל: איך משפיעים מכתבי ההתייצבות וגל המחאה על הצבא? בצה"ל קיבלו את המסמכים בזמן אמת, העבירו לבדיקה ולתחקירי ה-7/10 וקבעו בסיום ניתוח המסמכים: אין קשר נסיבתי בין המשבר הפוליטי לבין ההחלטה לצאת למלחמה.

המכתב נפתח במילים האלו: "צבא האויב חווה משבר של ביטויי מחאה חמור ומסלים בקרב חיילים וקצינים במילואים, המהווים עמוד תווך מרכזי בתפעול המבצעי של הצבא, במיוחד בחיל האוויר. הדבר משפיע לרעה על יכולתו המבצעית בתרחיש שבו ביטויי המחאה והסרבנות יחמירו משמעותית. כמו כן, הוא פוגע בגישתו ההתקפית ובמוכנותו להתמודד עם האתגרים הקיימים בחזיתות".

רק שבוע לפני כתיבת המסמך - מתקיימת מסיבת העיתונאים של ארגון אחים לנשק, בה מוסרים את מכתבי אי ההתייצבות שלהם למילואים, זאת כמחאה על השינויים המוצעים במערכת המשפט. כל המידע מופיע ברשת – ובמסמך של חמאס. פירוט היחידות שהודיעו על אי התייצבות, הדרגות – וכמה ביחס לכלל המשרתים בחיל. בהמשך, הם מעריכים את הפגיעה במערכים – ובמיוחד מול חיל האוויר. גם ארגון המחאה "אחים לנשק" מופיע בשמו.

בהמשך, סוקרים צעדים של מפקד חיל האוויר תומר בר ושל הרמטכ"ל הרצי הלוי - שמגיבים לתופעת המכתבים. הם מצטטים את הלוי כשאמר: "אם לא נהיה צבא חזק ומאוחד, לא נוכל להמשיך להתקיים כמדינה באזור", וקובעים כי הפיקוד הצבאי מוטרד מההתפתחויות, והשפעתו על סוגיית הכשירות. עוד צוטט הלוי כמי שתיאר את הימים האחרונים כ"קשים ביותר" עבור הפיקוד הבכיר של הצבא. גם הדרג המדיני מוזכר כמי שמתח ביקורת על תופעת ה-אי התייצבות לשירות הצבאי, נתניהו צוטט כשאמר שהיא מהווה סכנה לדמוקרטיה ולכל אזרחי ישראל.

"סרטון המחשה שהופק על ידי תומכי הימין הראה את רמת הפילוג החברתי, הבא לידי ביטוי כאשר כוח אווירי מסרב לספק סיוע אש לכוח יבשתי אלא אם יאשר כי הוא מתנגד לרפורמה המשפטית, מדובר בסרטון שטלטל את החברה הישראלית ביולי 2023 – ולא פסח גם על העיניים של ארגון הטרור".

בסיום - המודיעין הצבאי של חמאס מציג לסינוואר מספר הערכות: "מספר החיילים והקצינים המסרבים לשרת עדיין אינו משפיע באופן משמעותי על הכשירות המבצעית של הצבא. עם זאת, משבר הסרבנות צפוי להעמיק אם יעברו חוקים נוספים באוקטובר ובנובמבר הקרובים, במיוחד אם הצדדים לא יגיעו להסכמה וישות האויב תיכנס למשבר חוקתי. במקרה זה, הנהגת הצבא תתמודד עם אתגרים רחבים, שכן תהיה השפעה ישירה אך חלקית על הכשירות המבצעית, במיוחד בהקשר של עימות ומלחמה רחבה".

הכותבים מטילים ספק בפגיעה של הכשירות בטווח הזמן המיידי אך קובעים שזה פוגע בתוכניות הרב שנתיות: "לא צפוי שהאויב יפנה ליוזמות צבאיות אסטרטגיות כמוצא מהמשבר הפנימי, שכן כל מערכה צבאית לא תפתור את המשבר הפנימי, שכן המחלוקת בין הצדדים עמוקה ביותר. כל פעולה צבאית תהיה קשורה למתיחויות הקיימות בפועל. האויב צפוי להתמקד בטיפול במשבר הפנימי ובאיומים הקיימים בחזיתות באופן שלא יוביל לעימות רחב".

בסיום הם מעריכים: "במקרה של התלקחות בחזית כלשהי, חלק מהחיילים והקצינים עשויים לחזור בהם מסירובם ולהתייצב לשירות צבאי. כמו כן, נתניהו ינסה לנצל את המצב הביטחוני החדש כדי לממש את מטרותיו הפוליטיות".

בסיום, ממליצים להגביר את הלוחמה הפסיכולוגית שתגביר את הקיטוב בחברה הישראלית, להימנע מכניסה לעימות רחב ולחכות שיחריף – "ולראות במשבר בישראל הזדמנות להשגת מטרות העם הפלסטיני".

