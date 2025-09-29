סקר i24NEWS: מה הציבור חושב על תוכנית טראמפ לעזה?

הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו צפויים להיפגש הערב (שני) בוושינגטון, ולדון בתוכנית לסיום המלחמה. צוותים מכל הצדדים עובדים על תוכנית 21 הנקודות שהציג הנשיא האמריקני, בתקווה להביא לנוסח אחד מוסכם, שיקדם את המגעים לעסקה. סקר i24NEWS ודיירקט פולס בדק מה חושב הציבור על ההצעות שעל הפרק.

לשאלה אם אתם תומכים ביוזמת 21 הנקודות של טראמפ או מתנגדים לה, 67% אחוז אמרו שהם תומכים בתוכנית, 23% מתנגדים, ו-10% השיבו שאינם יודעים.

לשאלה אם לדעתכם ישראל צריכה לעמוד על כך שהרשות הפלסטינית לא תיקח חלק בניהולה העתידי של רצועת עזה, 58% אמרו שהם תומכים, 32% מתנגדים, ו-10% השיבו שהם לא יודעים.

המדגם נערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS בתאריך 29 בספטמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 520 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.