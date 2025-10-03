מפגינים ניסו לחסום את ציר מורג – לוחמי מילואים התערבו

מפגינים "נגד הטרור הציוני" מנסים החל משעות הבוקר (שישי) לחסום את מעבר הגבול לרצועה - בכניסה לציר מורג. לוחמי מילואים מאוגדת עזה ומהיחידות שמתמרנות בחאן יונס מנסים להשתלט על האירוע כדי לסיים בזמן את החלפת המשמרות, ולהכניס את השיירות הלוגיסטיות כמתוכנן.

י', לוחם מילואים שמוצב ברצועה סיפר ל-i24NEWS: ”אנחנו אחרי כמה ימים של פעילויות בלב הרצועה עם היתקלויות, מחכים לאספקה קריטית ולחילוף של חלק מהלוחמים שסגרו את יום הכיפורים בעזה, הזוי לגלות שמי שפוגעים בלחימה שלנו אלו פעילי שמאל קיצוני, שיבואו למילואים ויגלו מי האויב האמיתי..".

בתוך כך, מקורות מקומיים בחאן יונס שבדרום רצועת עזה דיווחו על עימותים קשים בשכונת אל-מג'אידה. לפי המקורות, יחידת "סהם" של חמאס תקפה את בתי משפחת אל-מג'אידה תוך שימוש בנשק כבד וירי מקלעים. על פי הדיווחים, יש מספר הרוגים מבני המשפחה.