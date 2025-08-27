הטיל ששוגר מתימן יורט בהצלחה, ללא נפגעים | כל העדכונים
אזעקות הופעלו בירושלים ובאזור ים המלח • בהמשך, צה"ל הודיע כי יורט שיגור בודד • ללא נפילות או נפגעים • היום ה-691 למלחמה
1 דקות קריאה
היום ה-691 למלחמה: אזעקות הופעלו הבוקר (רביעי) בירושלים ובאזור ים המלח עקב שיגור מתימן. בהמשך, צה"ל הודיע כי יירט טיל בודד, ללא נפילות או נפגעים.
מד"א: בהמשך לירי מתימן, בשלב זה לא התקבלו קריאות לא על נפילות ולא על נפגעים
צה"ל הודיע כי הטיל ששוגר מתימן יורט בהצלחה
צה"ל זיהה שיגור מתימן, מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום
