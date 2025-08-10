במסווה של עיתונאי אל-ג׳אזירה: צה״ל מאשר שחיסל מחבל חמאס

מומלצים -

צה"ל תקף הערב (ראשון) את המחבל אנס אל שריף, אשר פעל במסווה של עיתונאי רשת אלג'זירה, במרחב העיר עזה.

צה״ל מסר כי המחבל אל שריף שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס וקידם מתווי ירי רקטות נגד ישראל וצה"ל. בעבר נחשף מידע מודיעיני ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה, המאשרים את שיוכו הצבאי לארגון הטרור חמאס. כאמור, המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אלג'זירה להתנער.

המסמכים הללו כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. אלו, מהווים הוכחה להשתלבותו של המחבל ברשת התקשורת הקטארית אל-ג'זירה.

עוד נמסר מטעם צה״ל: ״טרם התקיפה ננקטו צעדים על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודעיני נוסף. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כנגד ארגוני הטרור״.

על פי הדיווחים, גם ״עיתונאי״ נוסף, מוחמד קריקע, נהרג בתקיפה. סך הכל מדווח על חמישה הרוגים בתקיפה בבית החולים שיפא שברצועת עזה, במה שכבר זוכה לכינוי "טבח העיתונאים".

כבר לפני שנה צה״ל חשף מסמכים של חמאס והג'יהאד הפלסטיני שמאשרים כי שישה עיתונאים פעילים בערוץ אל-ג'זירה הם מחבלים בארגוני הטרור. מידע מודיעני ומסמכים רבים שנמצאו ברצועת עזה אישרו את השתייכותם הצבאית לארגוני הטרור של עיתונאי רשת החדשות בעזה, בהם אנס אלשריף. נוסף אליו עלו השמות: עלאא' סלאמה, חסאם שבאת, אשרף אלסראג', איסמאעיל אבו עמר וטלאל אלערוקי.

אבו עמר הותקף על ידי צה״ל כבר אז בעזה ונפצע. המסמכים מאשרים פעם נוספת את פעילות הטרור שלו, ממנה ניסתה רשת אל-ג'זירה להתנער. המסמכים שנחשפו כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורות למחבלים המוכיחים בצורה חד משמעית כי הם מתפקדים כפעילי טרור צבאיים של ארגוני הטרור ברצועת עזה. מסמכים אלה מהווים גם הוכחה להשתלבותם של מחבלי חמאס ברשת הקטרית.

צה"ל מסר באותה עת: "מרבית העיתונאים שצה"ל חושף בתור פעילים בזרוע הצבאית של חמאס מהווים את 'חוד החנית' של הפצת מסרי התעמולה של ארגון הטרור במסגרת עבודתם באל-ג'זירה ובעיקר בצפון רצועת עזה".