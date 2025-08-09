בצל ההחלטה על כיבוש עזה: משפחות חטופים יקיימו עצרת

מומלצים -

ברקע החלטת הקבינט להרחבת הלחימה וכיבוש עזה, משפחות חטופים יקיימו הערב (שבת) עצרת בכיכר החטופים בתל אביב ויימחו נגד ההחלטה שעלולה לסכן את יקירהם.

"רק השבת כל 50 החטופים והחטופה תביא לניצחון ישראלי - זה האינטרס הלאומי היחיד. החזירו אותם לפני שיהיה מאוחר מידי", נמסר מטעם מטה המשפחות.

"הערב, ברקע החלטת ממשלת ישראל להרחבת הלחימה וכיבוש עזה, לצד החשש הכבד לגורל החטופים והחטופה, משפחות החטופים צריכות את עם ישראל לצידן בקריאה אחת: אל תתנו יד להקרבת אהובינו ואהובתנו על מזבח מלחמת הנצח".

בנוסף, יערך "מיצג הרעב" על ידי משפחות החטופים והחטופה ברחבת כיכר החטופים. בתום העצרת, תתקיים צעדת חירום מסביב לבסיס הקריה.