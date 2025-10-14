חוליית מחבלים שהתקרבה לכוח צה"ל בעזה - וחוסלה מהאוויר

חמאס הודיע כי ביצע "מבצע ביטחוני רחב נגד משתפי פעולה עם ישראל" - בשכונה בה התרחשה התקרית • הכוחות ביצעו ירי הרחקה לעבר החשודים, ומשלא נענו - חוסלו • דיווחים על הרוג בתקיפה בח'אן יונס • עדכונים שוטפים

