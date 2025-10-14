חוליית מחבלים שהתקרבה לכוח צה"ל בעזה - וחוסלה מהאוויר
חמאס הודיע כי ביצע "מבצע ביטחוני רחב נגד משתפי פעולה עם ישראל" - בשכונה בה התרחשה התקרית • הכוחות ביצעו ירי הרחקה לעבר החשודים, ומשלא נענו - חוסלו • דיווחים על הרוג בתקיפה בח'אן יונס • עדכונים שוטפים
חוליית מחבלים שהתקרבה הבוקר (שלישי) לכוח צה"ל בשכונת שג'אעיה שבעיר עזה - חוסלה מהאוויר בירי מקלעים ממסוק קרב. חמאס הודיע כי ביצע "מבצע ביטחוני רחב-היקף נגד משתפי פעולה עם ישראל" באזור בו התרחשה התקרית. דיווחים ברצועה על הרוג בתקיפת כלי טיס בח'אן יונס.
דיווחים ברצועה על הרוג בתקיפת כלי טיס בח'אן יונס (הדר טבשי)
חוליית מחבלים שהתקרבה הבוקר לכוחות צה"ל באזור שכונת שג'אעיה שבעיר עזה חוסלה בירי מקלעים ממסוק קרב. מבדיקה ראשונית, עולה כי החולייה, שמונה 3-4 חשודים, חרגה מהקווים שהוגדרו בהסכם הפסקת האש. טרם חוסלו, ניסו הכוחות להסיגם באמצעות ירי הרחקה, ולאחר שלא נענו - חוסלו (ינון שלום יתח)
ארגון הטרור חמאס הודיע כי ביצע הבוקר "מבצע ביטחוני רחב-היקף נגד משתפי פעולה עם ישראל" בשכונת שג'אעיה שבעיר עזה (הדר טבשי)
דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בעיירה שקרא שבדרום המדינה (הדר טבשי)
חמולות ברצועה מנהלות חילופי אש עם חמאס בשל "מבצע" שנפתח נגדן, דיווחים בעזה על רעשי פיצוצים (הדר טבשי)