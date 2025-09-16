אלי שרעבי ציין את יום הולדתו של אחיו יוסי: "עצב שמציף"

מומלצים -

עצב בלתי נתפס. משפחתו של החטוף החלל יוסי שרעבי ציינה את יום הולדתו ה-55. בינואר 2024 הודיע קיבוץ בארי שיוסי נהרג לאחר שנחטף בשביעי באוקטובר. אחיו אלי, שורד השבי, פרסם סרטון ברשת בו אמר: "יוסי אחי היקר, יום הולדת 55 וגופתך עדיין בשבי, ובמקום לשמוח איתך ביום הזה, אנחנו עם זיכרון, עצב וגעגוע שמציף אותנו. במקום מתנה, אנחנו במשימת חיינו - להחזיר אותך לקבורה ראויה, ואנחנו נעמוד בזה".

"יוסי האהוב שלנו היה צריך היה לחגוג היום את יום הולדתו ה55", נמסר מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים", זה כבר יום ההולדת השני שלא נחגוג ליוסי. יום הולדת שני של דמעות שחונקות את הגרון. המשאלה שלנו היא קבר - אסור שאף משפחה נוספת תחווה את מה שחווינו, אסור שאף אישה תאבד את אהובה ושאף ילד או ילדה יאבדו את אביהם".

"יוסי, אהוב שלנו, חסרונך מורגש אצלנו בכל רגע, אתה ראוי למקום מנוחה, עוד נכתוב על מצבתך את מילות האהבה שאתה ראוי להן כל כך. אנחנו ממשיכות את הדרך שלך - מאוחדות, אוהבות, ותמיד אחת עבור השנייה. לא נפסיק להילחם יחד על זכותך להיטמן באדמת ישראל".