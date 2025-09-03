פורום תקווה: "גורמים אנרכיסטיים מנצלים את כאב המשפחות"

מומלצים -

הצד השני של המחאה: חברי "פורום תקווה" פנו הבוקר (רביעי) למפכ"ל דני לוי בבקשה להתחיל ולאכוף את המחאות וההפגנות המקיימות בשבועות האחרונים במטרה ללחוץ על הממשלה להוביל לעסקת חטופים.

"אנו, פורום תקווה – משפחות חטופים, פונים אליך מתוך דאגה עמוקה ליקירינו ולעתידה של מדינת ישראל. בחודשים האחרונים אנו עדים לגל הפגנות והתקוממויות המשבשות את חיי המדינה, גורמות לחסימות כבישים, פוגעות בסדר הציבורי ומשתקות את מוסדות המדינה. לצערנו, גורמים אנרכיסטיים מנצלים את כאב המשפחות לקידום אג'נדות פוליטיות שמטרתן הפלת הממשלה, ולא החזרת החטופים. הם מטעים חלק מהמשפחות ומשתמשים בצערן לצרכים זרים.

מעשים אלה מחזקים את חמאס, שמעודד מהכאוס בישראל, ומקבלים ממנו עידוד להמשך החזקת יקירינו בשבי. החטופים שלנו זקוקים לממשלה יציבה ולמדינה מתפקדת, לא לאנרכיה. כבוד המפכ"ל, אי אכיפת החוק כמוה כנקיטת עמדה שמזדהה עם הפרות הסדר, בבחינת שתיקה כהסכמה וכעידוד להפרות סדר מתמשכות, כך אנחנו רואים את זה. בנוסף ועל פי מקרי העבר, בהיעדר אכיפה משטרתית שתאפשר את חופש התנועה, עלולות להתפתח תגרות בין נהגים חסומים לבין עברייני החוק החוסמים את התנועה".

"אנו קוראים לך להפעיל בנחישות את כל סמכויותיך כמפכ"ל: לפזר מיידית חסימות כבישים, למנוע הפרות סדר ולהעמיד לדין את מי שפועל לשיבוש חיי המדינה. כל מי שמשתק את המדינה – פועל הלכה למעשה נגד החטופים.מדינת ישראל זקוקה ליציבות כדי להשיב את החטופים. אנו מצפים לפעולה מיידית וברורה מצדך", סיכמו.